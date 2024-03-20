Известный рэпер подарил своей беременной фанатке 25 тыс. долларов

На недавнем выступлении в Техасе Дрейка беременная фанатка пришла с плакатом "Я на пятом месяце беременности, ты можешь быть моим богатым папочкой?".

Рэпер увидел это обращение отреагировал под бурные овации зала.

"Во-первых, не хочу обидеть настоящего отца ребенка, но я бы хотел в первую очередь вытащить тебя из танцпола и переместить в более безопасное место, например, в VIP-зону или что-то в этом роде. Мы не можем допустить, чтобы тебя толкали, когда я начну исполнять некоторые из моих хитов. Во-вторых, я хотел бы дать тебе 25 тыс. долларов, чтобы ты могла стать богатой мамочкой", – сказал он поклоннице.