Лента новостей
- Владельцам электромобилей в Казахстане предоставят бесплатные парковки 07:35 88
- Известная российская фигуристка выступила на "Медеу" под песню Димаша 06:17 315
- Павлодарский депутат выступил в роли Деда Мороза 05:02 320
- Дармен Садвакасов и чемпион мира Магнус Карлсен сыграли в шахматы на Шымбулаке 04:13 447
- Ёлочные игрушки советской эпохи представили на выставке в Петропавловске 03:18 267
- В Уральске иномарка врезалась в жилой дом 02:33 376
- Google запустила сайт по отслеживанию Санта-Клауса 01:42 376
- Десятки Дедов Морозов и Снегурочек собрались в центре Усть-Каменогорска 01:03 379
- Чемпионат мира по шахматам стартовал в Алматы 00:12 447
- Папа Римский в рождественском послании призвал помочь Украине 25.12.2022 404
- Баскетболисты "Астаны" в гостях обыграли прямых конкурентов в Единой лиге ВТБ 25.12.2022 413
- Иностранцы смогут покупать билеты на поезда в Египте за доллары и евро 25.12.2022 412
- Что случилось с подаренным Головкиным Мурате казахским чапаном 25.12.2022 2126
- Память легендарного Кара майора почтили в Алматы 25.12.2022 622
- Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана 25.12.2022 483
- Комплексу "Медеу" в Алматы исполнилось полвека 25.12.2022 552
- Как проходят президентские ёлки в разных городах Казахстана 25.12.2022 483
- Президент Казахстана поздравил участников чемпионата мира по шахматам 25.12.2022 458
- Посетительница торгового центра в Уральске застряла ногой в эскалаторе 25.12.2022 629
- Чуть не погибла после удаления зуба: столичные врачи спасли жизнь девушке 25.12.2022 2198
- Книга Млечина о событиях Кантара — объективный взгляд со стороны 25.12.2022 504
- Чемпионка по синхронному плаванию повторила танец Уэнсдей под водой 25.12.2022 552
- Идеи 67 учителей страны признаны лучшими в Казахстане 25.12.2022 486
- Названы имена победителей "железного" турнира Ильи Ильина 25.12.2022 684
- Шахматные короли и гроссмейстеры из 50 стран мира встретятся в Алматы 25.12.2022 523
- Назима представила новый кавер на казахстанском телешоу 25.12.2022 687
- "Кайрат" в 17-й раз выиграл Кубок Казахстана по футзалу 25.12.2022 460
- Головкин дал надежду будущему сопернику "Канело" 25.12.2022 543
- В США 23 человека погибли от последствий зимнего шторма 25.12.2022 903
- Рыбакина выиграла турнир World Tennis League в Дубае 25.12.2022 517
- Носить маски во время предвыборных встреч рекомендовала главный санврач Казахстана 25.12.2022 552
- Кантар, Уимблдон, выборы и ЧП - хроника главных событий года в Казахстане 25.12.2022 1100
- Коронавирусом за сутки заразились 233 казахстанца 25.12.2022 997
- В Египте во время баскетбольного матча на болельщиков обрушилась трибуна 25.12.2022 918
- Поздравления, медали и ключи от квартир: столичная полиция отметила 25-летие 25.12.2022 1015
- Появилось видео зрелищного нокаута Батыра Джукембаева 25.12.2022 1633
- Неблагоприятные метеоусловия 25 декабря ожидаются в пяти городах Казахстана 25.12.2022 529
- 9-летний ребенок умер в бассейне Байконура 25.12.2022 1211
- В Петропавловске дедушку обязали платить внукам алименты с пенсии 25.12.2022 7732
- Куат Хамитов отреагировал на выход Артема Резникова в финал Гран-при за миллион долларов 25.12.2022 1093
- Как будут проверять наши мобильные переводы в 2023-м 25.12.2022 1309
- Батыр Джукембаев сделал признание после победы нокаутом 25.12.2022 741
- Бюджет Шымкента снова пересмотрели в сторону увеличения 25.12.2022 578
- Умер юморист из "Кривого зеркала" 25.12.2022 782
- Более 13 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за одну ночь 25.12.2022 568
- В Казахстане не продается препарат, от которого скончались дети в Узбекистане - Минздрав 25.12.2022 680
- Школы, детские сады и ряд предпритий обесточат в Павлодаре 24.12.2022 602
- Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен: "Жду рождественского чуда в Алматы" 24.12.2022 989
- Кинотеатры Японии не справляются с новым "Аватаром" 24.12.2022 757
- Рыбакина разгромила первую ракетку мира 24.12.2022 2690
- Регистрация кандидатов в депутаты Сената завершилась в Казахстане 24.12.2022 828
- "Франция, перестань ныть!" Аргентинские болельщики запустили петицию 24.12.2022 640
- Новый метод борьбы с раком начали использовать в Казахстане 24.12.2022 1188
- "Барыс" сотворил предновогоднее чудо в матче с "Автомобилистом" 24.12.2022 706
- Грузовик и Lexus столкнулись на кызылординской трассе. Погибли два человека 24.12.2022 955
- Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана 24.12.2022 712
- Режим ЧС объявлен в Чили: пожар уничножил более 500 домов 24.12.2022 644
- Димаш Кудайберген примет участие в BIZ ВIRGEMIZ FEST в Астане 24.12.2022 740
- Скончался ведущий глазной хирург Казахстана Серик Жумабаев 24.12.2022 4649
- Токаев поздравил с днём рождения президента Азербайджана 24.12.2022 647
- Стабилизировать цены на продукты перед Новым годом поручил Смаилов 24.12.2022 668
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 31511
- Датчик утечки газа и дыма разработали десятиклассники в Талдыкоргане 24.12.2022 768
- Четыре котла из шести работают на ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау" 24.12.2022 638
- Мужчину с гранатой обезвредили полицейские в Павлодаре 24.12.2022 757
- Казахстан примет участие в турнире развития УЕФА 24.12.2022 675
- За проведение техосмотра без машины бизнесу грозят штрафы до 300 МРП 24.12.2022 778
- В Узбекистане после приёма препарата от ОРВИ умерли 15 детей 24.12.2022 1760
- 257 казахстанцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки 24.12.2022 878
- Казахстан стал более открытым к международному сотрудничеству — западные СМИ 24.12.2022 708
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 46327
- Казахстанец Артём Резников выиграл десятый подряд бой в ММА 24.12.2022 769
- В четырёх городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 24.12.2022 735
- Президента Татарстана будут называть "раис" 24.12.2022 1234
- Птичий грипп выявили у мёртвых лебедей в Мангистау 24.12.2022 729
- "Яндекс" научил "Алису" искать потерянный дома смартфон 24.12.2022 781
- Объявлены победители первой премии в области искусства Umai 24.12.2022 735
- 13 новых школ появятся в Астане к следующему учебному году - аким 24.12.2022 1681
- Казахстанцы будут получать SMS о перечислении им пенсий, пособий и соцвыплат 24.12.2022 1395
- Эвакуатор с легковым авто сгорели в Жетысуской области 24.12.2022 759
Известная российская фигуристка выступила на "Медеу" под песню Димаша
Известные российские фигуристы прибыли в Алматы по случаю празднования 50-летия высокогорного спортивного комплекса "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Среди них Роман Костомаров, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин.
Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена "Your Love" на музыку Игоря Крутого. Фигуристка опубликовала видео с репетиции на катке "Медеу" в своём Instagram-аккаунте.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Открытие праздника началось с парада казахстанских спортсменов и тренеров. Также на льду выступила казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Гости имели возможность увидеть выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.
Также прошло представление легендарного ледового балета "Ледовая симфония" под управлением Анастасии Игнатьевой и гала-шоу Ильи Авербуха "И в сердце горячо".
-
Trend news
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 31307
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 45882
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 752
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 11731
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 5944
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1018
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1380
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45263
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 24409
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 1607
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 1696
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 19481
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1285
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7171
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46210
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16167
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 2719
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 4826
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2367
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 3500
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 4800
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 7546
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3193
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 45487
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 2560
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3356
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9417
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69182
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 12822
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 5793
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15434
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19437
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5287
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 2894
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 36401
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3302
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4158
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48258
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8466
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 12795
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 4635
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 55878
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 3805
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22172
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 10763
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5223
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 3844
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6418
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5446
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4234
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4126
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 6970
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 4606
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 38470
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 22615
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 10924
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8066
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5056
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31250
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 46773
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5111
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20383
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 7816
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 12635
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7064
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 6141
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 6024
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 13042
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 45750
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 6069
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 5504
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 15348
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 6367
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 23018
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 7875
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 7117
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 8129
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 12336
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 10583
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 6461
-
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 922
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 2701
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 2740
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 2740
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1136
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1025
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1184
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 905
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1098
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1487
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2175
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 1965
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2469
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2305
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2206
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3286
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3134
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3490
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 3999
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 3957
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4187
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4052
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4176
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 4804
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 4937
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5109
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5232
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 4881
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5330
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5072
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5182
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5178
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5339
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 5613
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5337
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 5553
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 5673
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 5691
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 5898
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6398
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 6686
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6450
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 6873
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 6528
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 6583
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 6601
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6450
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 6884
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7175
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 6818
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25166
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7252
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7014
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 6983
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12190
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 7818
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 16891
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 14895
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 14941
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15661
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14385
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 18946
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15560
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17055
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18187
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17634
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15135
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15636
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 34684
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 16747
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 19758
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 15747
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16927
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17484
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18989
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16962
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18972
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 18513
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 19846
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 19538