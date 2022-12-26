Известная российская фигуристка выступила на "Медеу" под песню Димаша

Известные российские фигуристы прибыли в Алматы по случаю празднования 50-летия высокогорного спортивного комплекса "Медеу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Среди них Роман Костомаров, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин.

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена "Your Love" на музыку Игоря Крутого. Фигуристка опубликовала видео с репетиции на катке "Медеу" в своём Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Открытие праздника началось с парада казахстанских спортсменов и тренеров. Также на льду выступила казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Гости имели возможность увидеть выступление первого казахстанского ледового шоу Olуmpic Show.

Также прошло представление легендарного ледового балета "Ледовая симфония" под управлением Анастасии Игнатьевой и гала-шоу Ильи Авербуха "И в сердце горячо".