  • 5 Ноября, 01:09
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Изрезал горло канцелярским ножом: о состоянии пострадавшей рассказали врачи

Вчера, 12:54
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 12:54
Вчера, 12:54
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Фото: скриншот с видео

В Талдыкоргане парень напал на свою бывшую девушку с канцелярским ножом и порезал ей шею. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inalmaty.kz

27 октября после нападения карета скорой доставила Адину в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу. Ей оказали первую помощь и обработали раны на шее и предплечье. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Кертаев Айдос (@krisp.tdk)

"Пациентка, будучи в шоковом состоянии, отказалась от госпитализации. В областную больницу Талдыкоргана Адинаа обратилась 31 октября с жалобами на боли возле раны, головные боли, отёк на шее, чувство онемения на лице и общую слабость. Врачи больницы экстренно приняли её и осмотрели. Поставлены диагнозы: тромбоз внутренней яремной вены справа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы. Пациентка госпитализирована в хирургическое отделение", — рассказали в ведомстве.

Подозреваемый задержан, дело в отношении него завели по статье "Покушение на убийство".

 

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