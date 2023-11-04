Изрезал горло канцелярским ножом: о состоянии пострадавшей рассказали врачи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Талдыкоргане парень напал на свою бывшую девушку с канцелярским ножом и порезал ей шею. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inalmaty.kz
27 октября после нападения карета скорой доставила Адину в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу. Ей оказали первую помощь и обработали раны на шее и предплечье.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Пациентка, будучи в шоковом состоянии, отказалась от госпитализации. В областную больницу Талдыкоргана Адинаа обратилась 31 октября с жалобами на боли возле раны, головные боли, отёк на шее, чувство онемения на лице и общую слабость. Врачи больницы экстренно приняли её и осмотрели. Поставлены диагнозы: тромбоз внутренней яремной вены справа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей волосистой части головы. Пациентка госпитализирована в хирургическое отделение", — рассказали в ведомстве.
Подозреваемый задержан, дело в отношении него завели по статье "Покушение на убийство".
Самое читаемое
- Сельский аким оскандалился, покупая алкоголь в Костанайской области
- Земельный скандал разгорается в Павлодаре
- Восхитила соцсети: сотрудница полиции покормила грудью пострадавшего во время урагана ребенка
- Город G4 City под Алматы, станет центром нового района
- Миллион долларов для Палестины: обозреватель объяснил решение Токаева