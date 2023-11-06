Израиль сообщил о разделении Газы на южную и северную

Израильские войска окружили город Газа (крупнейший город сектора Газа с населением свыше 700 тыс. человек) и продвинулись до побережья, тем самым разделив регион на северную и южную части, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.

Об этом заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге. Он добавил, что остается открытым односторонний коридор на юг для эвакуации мирного населения.

"Мы продолжаем атаковать с удвоенной силой и продолжаем проводить нашу наземную операцию на севере Газы и в большом городе Газа. С начала наземных операций мы поразили более 2500 целей. Также в этот час мы проводим крупномасштабную атаку на террористическую инфраструктуру как под землей, так и над землей", — цитирует РБК Хагари.

Ранее израильское издание Haaretz сообщило, что ЦАХАЛ наносит массированные удары по городу Газа. До этого ЦАХАЛ сообщил, что город Газа полностью окружен.

Напомним, министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни заявил, что Соединенные Штаты получат "серьёзный удар", если не смогут добиться прекращения огня в секторе Газа.

Число погибших в секторе Газа в результате палестино-израильского конфликта превысило 9200 человек, в том числе 3 826 детей. Ранено свыше 23 тысяч человек.

7 октября из сектора Газа на территорию Израиля были выпущены тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что массированный ракетный обстрел произвело палестинское движение ХАМАС.

Военные власти Израиля заявили о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа, в частности, атакованы многоэтажные здания в Газе. По данным армии Израиля, там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура. По информации же палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

На всей территории Израиля введён режим чрезвычайного положения. В стране объявили мобилизацию и набор добровольцев в силы правопорядка.

22 октября в результате обстрела сектора Газа погибла гражданка Казахстана и её 23-летняя дочь, которая являлась гражданкой Палестины.