Износ оборудования составляет 60 процентов - Минэнерго о состоянии сетей в Казахстане

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В Казахстане существует дефицит электрической энергии. Это следствие участившихся аварий и поломки устаревшего оборудования. Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК рассказал, как переход на политику "Тариф в обмен на инвестиции" может изменить ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество аварийных остановок энергетического оборудования увеличилось в РК на 22 процента, их продолжительность – на 16 процентов. Износ генерирующих мощностей составляет порядка 60 процентов.

Акчулаков отметил, что сложившаяся ситуация и факторы, сдерживающие развитие отрасли, на фоне фиксировавшегося рекордного роста потребления в дальнейшем может стать серьёзной угрозой для энергетической устойчивости страны.

С 2009 по 2015 годы в стране действовала программа "Тариф в обмен на инвестиции" с внедрением предельных тарифов на электроэнергию. За этот период создан среднесрочный резерв мощности путём ввода 1,2 ГВт новых мощностей и восстановления 1,7 ГВт мощностей, которые в итоге и дали возможность покрыть возникавший ранее дефицит.

"Задача перехода к актуализированной тарифной политике в секторе генерации "Тариф в обмен на инвестиции" состоит в том, чтобы достичь снижения износа генерирующих мощностей на 15 процентов к 2035 году путём трансформации подходов в тарифообразовании с увеличением ежегодных инвестиций в три раза. Немаловажной частью обновлённой модели является усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны рынка". - отметили в Минэнерго.

Сегодняшняя политика по сдерживанию тарифов на электроэнергию не учитывает рост инфляции в полной мере, что также влияет на инвестиционную привлекательность отрасли, так как для обеспечения стабильности работы энергопредприятий необходима прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции.

В рамках действующего рынка электрической мощности лимит на объём средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций, установлен на уровне 32 миллиардов тенге. Министерством энергетики РК прорабатывается вопрос увеличения показателя на 100 миллиардов тенге, ожидается что это позволит обеспечить возможность дополнительной модернизации и расширения действующих электрических станций.

"Кроме того, для притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч, что позволит привлечь в отрасль дополнительные 35 миллиардов тенге в год. Остаться в прошлом должен вопрос компенсации затрат на производство тепловой энергии за счёт средств от реализации электрической энергии и услуги по поддержанию готовности электрической мощности. То есть, перекрёстное субсидирование должно быть исключено", - подчеркнул министр энергетики Болат Акчулаков.

Глава ведомства отметил, что для защиты отдельных категорий потребителей от влияния роста тарифов будут созданы условия адресного субсидирования.

Сектор теплоэнергетики требует внедрения гибридной модели, которая позволит стимулировать привлечение инвестиций и обеспечить гарантии возврата инвестиций с включением в себя действующих механизмов бюджетного финансирования теплоэнергетики и соответствующих обязательств собственников по инвестированию.

Для энергопредприятий будут внедрены встречные обязательства по вложению части собственных средств, помимо получаемых из тарифов, на развитие собственных активов. Для полноценной реализации предлагаемых мер необходимо вернуть контрольные функции уполномоченного органа за целевым использованием средств, полученных в рамках политики "тариф в обмен на инвестиции", а также установить показатели, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций, - подытожил выступление глава энергетического ведомства страны.