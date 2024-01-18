Изменилась самая популярная комбинация предметов на ЕНТ

Впервые за последние несколько лет изменилась самая выбираемая комбинация профильных предметов на январском ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

В этом году 18,4% абитуриентов выбрали предметы "Биология-Химия". С данной комбинацией профильных предметов абитуриенты могут поступить на такие направления, как медицина, педагогика, сельское хозяйство, ветеринария и т. д.

В топ-5 вошли также "Математика-Физика" – 16,9%, "Математика-Информатика" – 11,7%, "Иностранный язык-Всемирная история" – 9,4% и "Творческий экзамен" – 9,3%.

По сравнению с прошлогодними данными топ-5 не изменился. Однако, в январском ЕНТ 2023 года самой популярной комбинацией среди абитуриентов была "Математика-Физика" – 19,2%. На втором месте "Биология-Химия" – 18,6%, далее "Творческий экзамен" – 10,2%, "Математика-Информатика" – 10% и "Иностранный язык-Всемирная история" – 8,7%.

"Изменение самой популярной комбинации предметов на "Биология-Химия" говорит о том, что приоритетными выборами абитуриентов стали медицинские и сельскохозяйственные профессии. В последние несколько лет на всех этапах ЕНТ абитуриенты предпочитали комбинацию "Математика-Физика", с которой можно поступить на инженерные, строительные, педагогические и другие специальности. Общий выбор профессии с этой комбинацией был более разнообразным, и также существовала большая вероятность получения грантов. Тем не менее, несмотря на это, в 2024 году 18,4% абитуриентов предпочли выбрать предметы "Биология-Химия", - отметил директора Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, 15 января началось январское ЕНТ, которое продлится до 10 февраля. 136 тысяч человек подали заявление для участия в ЕНТ