Изменил внешность и скрывался 26 лет: члена ОПГ задержали в Казахстане

Последнего участника преступной группировки 90-х годов задержали полицейские в Акмолинской области спустя 26 лет поисков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.

По информации полиции, на счету участников банды четыре убийства, разбойные нападения на водителей, экономическая контрабанда и факты самовольного присвоения звания представителя власти или должностного лица. Свои преступления группировка начала совершать 26 лет назад.

"С 1998 года, переодевшись в форменное обмундирование сотрудников милиции и, вооружившись автоматическим огнестрельным оружием, преступники на загородных автодорогах с помощью жезла останавливали автомашины с целью их хищения и расстреливали водителей и их пассажиров. От тел избавлялись, закопав их в лесных массивах, а автомашины незаконно реализовывались", - сообщили в ДП.

В 1999 году четверых участников банды задержали сотрудники полиции. Впоследствии, приговором суда двое из них были приговорены к смертной казни, остальные – к длительному заключению.

"Скрыться от правосудия в то время удалось только одному члену группировки, который незаконным путем сменил документы, имя, фамилию, отчество и год рождения, изменил внешность и на протяжении 26 лет всячески скрывался от органов правопорядка. В результате длительных разработок и проведенных оперативно-розыскных мероприятий, последний участник группировки был задержан в Кокшетау", - отметили в ведомстве.

В настоящее время проводятся необходимые следственные процедуры.