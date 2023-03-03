Избиратели могут прописаться на участке в день выборов

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Если по заявлению собственника жилища какое-либо лицо будет снято с регистрации, то это лицо может быть прописано по месту нахождения избирательного участка в день голосования. Об этом рассказал юрист Думан Жампеисов на очередном брифинге штаба "За честные выборы", передаёт Baigenews.kz.

"Согласно выборному законодательству, за 15 дней до голосования каждый избиратель может прийти на избирательный участок и проверить свои данные в списках. Кроме того, у избирателей есть возможность позвонить в соответствующий колл-центр и узнать свои данные, либо проверить их на веб-сайте и в телеграмм-ботах, которые созданы во всех регионах", - сказал он.

Спикер отметил, что если избиратель в день голосования не сможет прийти в свой участок, если он уедет и будет находиться в другом населённом пункте, то у него есть возможность до 18:00 часов 18 марта взять на своём избирательном участке открепительное удостоверение, и по нему проголосовать в другом населённом пункте.