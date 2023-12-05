Избили и угрожали: троих вымогателей задержали в Кызылорде

Троих жителей Шымкента задержали за вымогательство в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 - летний парень обратился в полицию и сообщил, что его избили незнакомые лица и потребовали деньги, угрожая распространить унижающие его честь видеозаписи и фотографии.

Он был вынужден оформить кредит на 250 тысяч тенге, чтобы отдать деньги злоумышленникам. .