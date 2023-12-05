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Избили и угрожали: троих вымогателей задержали в Кызылорде

Сегодня, 13:53
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
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Фото: polisia.kz

Троих жителей Шымкента задержали за вымогательство в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 - летний парень обратился в полицию и сообщил, что его избили незнакомые лица и потребовали деньги, угрожая распространить унижающие его честь видеозаписи и фотографии.

Он был вынужден оформить кредит на 250 тысяч тенге, чтобы отдать деньги злоумышленникам. .

"Сотрудниками отдела криминальной полиции УП Кызылорды были проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате, по подозрению в вымогательстве были задержаны трое жителей Шымкента, в возрасте 18 лет и 21 года.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 194 “Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору” УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в полиции. 

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