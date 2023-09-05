Из-за взрывов на карьерах жители посёлка под Степногорском могут остаться без домов

Взрывы на карьере нанесли серьёзный ущерб и без того стареньким домам в поселке Аксу Акмолинской области. После очередного прецедента местные жители обратились в акимат с требованием принять меры, ведь деятельность золотодобывающей компании, по их словам, разрушает их жильё. Теперь больше трёх десятков семей ждёт переселение, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

О том, что взрывы на карьерах серьёзно портят им жизнь, население Аксу жалуется давно. Стены, потолки и без того ветхих домов дают трещины, лопаются стёкла, и это далеко не все последствия. Разрушаются и придворовые постройки.

Сообщения об этом регулярно появляются в местных социальных сетях. Справедливости ради надо отметить, что большинство строений в населённом пункте – саманные.

Недавно работы золотодобывающей компании похоже, переполнили чащу терпения.

Так, одна из жительниц шокировала пользователей видеороликом, в котором показала обвалившуюся часть стены в коридоре. Сквозь огромный проём стала видна улица.

"Как мне жить теперь? Вы что делаете? Я что – на улице? Будем жить под открытым небом, если выживем", – причитает возмущённая женщина.

"Дом в аварийном состоянии. На встрече представители компании с собственником жилья в рамках добровольных социальных обязательств приняли решение выкупить жильё", – прокомментировали на предприятии.

"Выкупить", как мы поняли – означает приобрести для пострадавших сельчан другие дома.

Итак, 53 семьи обратились в поселковый акимат с требованием обследовать их домовладения и принять меры.

Местные власти, в свою очередь, перенаправили эти обращения в компанию, которая и проводит взрывы на карьере.

"Компания, в свою очередь, привлекла независимую экспертную организацию для определения эксплуатационной пригодности домов. По результатам принято решение выкупить 33 дома. 18 подлежат капитальному ремонту, по ним провели обследование о затратах на ремонт. Два дома – с незначительными повреждениями", – прокомментировали в акимате поселка Аксу.

Уточняется, что на сегодня из 33-х домов выкуплено 11, по 18-ти проведён сметный расчет.

Житель Аксу Аркадий Токарев – глава многодетного семейства. Вместе с супругой они воспитывают пятерых детей, живут в трёхкомнатном доме по улице Мира.

"Вместе с кухней получается – четыре комнаты. Но из-за карьерных взрывов по стенам пошли трещины, пострадала печка. А у нас дымоход – и сразу потолок идет. Если его разобрать, крыша рухнет", – посетовал мужчина.

Отметим, неисправные печи не допускаются к эксплуатации. Золотодобывающая компания пообещала Токаревым переезд.

"Сказали, в январе нас начнут переселять. Мы сами будем выбирать – в поселке Заводской, например, или городе Степногорске… Такой перспективе не скажу, что очень рад. У нас здесь участок полезный – распахали огород, поставили теплицу. Семья большая, надо трудиться. Рядом школа, детсад. Но всё же это лучше, чем если бы мы остались с квартирным вопросом один на один. Тем более, речь идёт и об опасности для жизни", – заключил Аркадий.

Между тем, в акимате посёлка Аксу сообщили о новой полусотне обращений от местного населения с аналогичным требованием – обследовать техническое состояние домов.

Фото и видео жителей поселка Аксу.