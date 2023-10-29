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Из-за санкций США против Китая в мире подорожали высокопроизводительные видеокарты

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baigenews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 07:29
Сегодня, 07:29
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 значительно подорожали в США из-за недавних ограничений в Китае, передает BaigeNews.kz со ссылкой на overclockers.ru.

В последние дни ситуация была достаточно напряженной, поскольку правительство США расширило ограничения на графические процессоры искусственного интеллекта для китайского рынка. Одним из графических процессоров, попавших под действие последних ограничений на импорт, стали RTX 4090. Ограничения вызвали волну беспокойства на китайском рынке, из-за чего цена на видеокарту удвоилась.

Последствия такого роста ощущаются во всем мире. Ранее RTX 4090 было относительно легко найти в продаже у различных розничных продавцов, а цена соответствовала рекомендованной производителем розничной цене в 1 599 долларов. Однако ситуация резко изменилась: в настоящее время стоимость самых дешевых вариантов превышает 1 700 долларов.

Видеокарта GeForce RTX 4090 предназначена для гейминга. Но она подходит для решения различных типов вычислительных задач: ИИ, анализ данных, машинное обучение, научные исследования, моделирование сложных объектов.

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