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  • Из-за решения брать в сборную игроков из КХЛ уволился словацкий чиновник
championat.com Сегодня, 08:22
173
Фото: championat.com

Из-за решения брать в сборную игроков из КХЛ уволился словацкий чиновник

Член федерации хоккея Словакии ушёл в отставку из-за решения брать в сборную игроков из КХЛ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat

Член исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Михал Гандзуш подал в отставку после решения исполкома организации с решением федерации продолжить вызывать игроков в сборную сборную республики хоккеистов, играющих в КХЛ.

Решение приглашать спортсменов из команд, выступающих в Континентальной хоккейной лиге, исполнительный комитет принял на прошлой неделе. Ранее вызывать в свои сборные хоккеистов их КХЛ отказались хоккейные федерации Швеции, Латвии, Чехии и Финляндии. 

"Я ухожу в отставку с поста члена исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии, а также слагаю с себя все обязанности в организации. Большинство членов исполкома решили, что игроки, выступающие в КХЛ, могут продолжать представлять Словакию на международных соревнованиях, и я это уважаю. Однако это мнение противоречит моим ценностям, поэтому в данных обстоятельствах я не могу представить свою дальнейшую работу в каком-либо качестве в Федерации хоккея Словакии", — приводит слова заявления Гандзуша sport.sk.

Сообщается, что в КХЛ сейчас выступают восемь игроков из Словакии, в том числе вратарь казахстанского "Барыса" Юлиус Гудачек. 

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#хоккей #КХЛ #отставка
Сегодня, 08:22
173
Журналист

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