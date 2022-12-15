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Из-за пожара на ТЭЦ в Семее военные вручную грузили уголь для обеспечения тепла Сегодня, 12:35
153
Сегодня, 12:35
153

Из-за пожара на ТЭЦ в Семее военные вручную грузили уголь для обеспечения тепла

В Семее на ТЭЦ-1 случился пожар, передает BaigeNews.kz. Чтобы избежать остановки подачи тепла, военные и спасатели вручную загружали уголь в котлоагрегаты. 

"15 декабря в 00.34 часов в городе Семей области Абай на ТЭЦ-1 произошло загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. в 01.36 часов пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10 часов военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме", - сообщили в МЧС РК.

В Семее днем температура опустилась до 25-26 градусов мороза.

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#ЧП #Семей #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:35
153
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