Из-за пожара на ТЭЦ в Семее военные вручную грузили уголь для обеспечения тепла

В Семее на ТЭЦ-1 случился пожар, передает BaigeNews.kz. Чтобы избежать остановки подачи тепла, военные и спасатели вручную загружали уголь в котлоагрегаты.

"15 декабря в 00.34 часов в городе Семей области Абай на ТЭЦ-1 произошло загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. в 01.36 часов пожар полностью ликвидирован. В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля. С 10 часов военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме", - сообщили в МЧС РК.