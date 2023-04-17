Из-за обстановки на дорогах полиция Астаны обратилась к участникам дорожного движения

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Столичные полицейские обратились к автолюбителям и пешеходам с предупреждением, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки на дорогах Астаны зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, где пострадали двое граждан. Как сообили в полиции, ДТП происходят в результате несоблюдения водителями скоростного режима, интервала и безопасной дистанции. Автовладельцы также не учитывали погодные условия и гололёд. При этом, все участники ДТП передвигались на летних шинах.

"Рекомендуем воздержаться от поездок за пределы города и следить за вводимыми ограничениями дорожного движения. В целях собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал. Пешеходам необходимо при переходе проезжей части, убедиться в отсутствии приближающегося автотранспорта. При переходе через дорогу важно отвлечься от гаджетов, снять наушники. Меры предосторожности помогут значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий", — говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Астаны.

Из-за ухудшения погодных условий коммунальные службы задействовали снегоуборочную технику. В полиции призвали водителей не парковать машины вдоль проезжей части, не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

Полиция максимально оказывает содействие, в круглосуточном режиме несёт службу, в том числе на аварийно-опасных участках.