  • 13 Августа, 12:10
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Из-за дождей турист не смог спустится с гор Алматы. На помощь пришли спасатели

Сегодня, 11:56
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:56
Сегодня, 11:56
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Фото: МЧС РК

Оперативная группа республиканского оперативно -спасательного отряда МЧС выехала на поиски туриста в горы. Сообщение поступило в час ночи 13 августа,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Молодой человек 2005 года рождения ушел в урочище Кок-Жайляу  еще утром 12 августа, телефон был не доступен. В три часа ночи потерявшийся был найден спасателями в горах. Оказалось, что из-за сильного дождя и темного времени суток турист  не мог спуститься вниз самостоятельно. В 5:20 минут юношу передали родственникам", — сообщили в МЧС.

Спасатели МЧС напоминают: перед выходом в горы необходимо  изучить маршрут, погодные условия, предупредить родных или знакомых о своем маршруте и времени возвращения в город. Также обязательно при себе иметь спички в непромокаемом пакете и заряженный пауэрбанк.

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