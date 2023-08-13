Из-за дождей турист не смог спустится с гор Алматы. На помощь пришли спасатели

Оперативная группа республиканского оперативно -спасательного отряда МЧС выехала на поиски туриста в горы. Сообщение поступило в час ночи 13 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Молодой человек 2005 года рождения ушел в урочище Кок-Жайляу еще утром 12 августа, телефон был не доступен. В три часа ночи потерявшийся был найден спасателями в горах. Оказалось, что из-за сильного дождя и темного времени суток турист не мог спуститься вниз самостоятельно. В 5:20 минут юношу передали родственникам", — сообщили в МЧС.

Спасатели МЧС напоминают: перед выходом в горы необходимо изучить маршрут, погодные условия, предупредить родных или знакомых о своем маршруте и времени возвращения в город. Также обязательно при себе иметь спички в непромокаемом пакете и заряженный пауэрбанк.