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Из-за частых ДТП водителям скорой помощи в Караганде ввели абсурдный запрет
В Караганде из-за частых ДТП с участием спецмашин скорой помощи их водителям запретили проезжать перекрёстки на красный сигнал светофора. Такой приказ вынес областной станции скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".
Запретили также выезжать на встречную полосу. Запрет нужно соблюдать независимо от тяжести состояния пациента. Скорая помощь должна передвигаться по дорогам на общих основаниях с гражданскими машинами. Редакция Telegram-канала "ПАТРИОТ" отмечает, что на некоторых перекрёстках в городе красный сигнал светофора горит 90 минут.
Позже стало известно, что управление здравоохранения Карагандинской области отменило приказ директора станции скорой медицинской помощи.
"Автомобили скорой медицинской помощи руководствуются правилами дорожного движения и приказом министерства здравоохранения. Согласно указанным нормативно-правовым актам, скорая медицинская помощь относится к оперативным службам реагирования и имеет приоритетный проезд при включённых специальных световых и звуковых сигналах. В связи с чем приказ руководителя областной станции скорой медицинской помощи отменён", - сообщили в управлении здравоохранения.
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