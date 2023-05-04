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Из-за базы отдыха скандалят предприниматель и дачники в Уральске
Громкий скандал разгорается в Уральске вокруг базы отдыха. Предприниматель заявил, что проект оказался на грани закрытия из-за ошибки акимата. Утверждает, что часть выделенной ему земли была захвачена местными жителями и это привело к многочисленным судам. Правда, сами люди уверяют, что дело совсем в другом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Споры вокруг базы отдыха не утихают вот уже третий год. Ее предприниматель построил после одобрения акимата, который и выделил эту территорию на берегу реки. Правда, резко против вдруг оказались те, кто живут по соседству. Говорят, стало слишком шумно.
А вот предприниматель считает, что скандал возник из-за личных интересов соседей. Якобы дачники самовольно построили на реке пирсы, которые бизнесмен снес. Вот и начались бесконечные суды. Верховный в итоге предписал акимату сначала решить споры, а уж потом распоряжаться землей. И отменил разрешение, по которому предприниматель получил участок. Парк оказался вне закона.
"С тех пор акимат бездействует. То есть мало того что бездействие выражалось изначально в том, что земли, незаконно захваченные соседями, не изымались, они не изъяты до сих пор, и до сегодняшнего времени с момента выхода суда прошло неполных восемь месяцев без трех дней. За эти восемь месяцев акимат снова проявляет бездействие", - заявил первый заместитель генерального директора ТОО "ПСП "Серик" Виталий Куликов.
Накануне жители соседних дач в очередной раз привезли на базу отдыха проверку. Правда, при виде журналистов от делегации проверяющих остался лишь замакима города. От такого внимания он, казалось, растерялся и не смог толком ничего объяснить.
"В первую очередь, я считаю, должно быть все по закону. Когда все будет по закону, я думаю, что ни у вас, ни у нас, ни у бизнесмена, ни у кого возражений и вопросов не будет", - прокомментировал заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев.
Но пока вопросов с каждым днем все больше. Ни жители, ни предприниматель, ни акимат, который должен был исправить ошибку, компромисса так и не нашли.
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