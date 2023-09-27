  • 27 Сентября, 17:02
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Из Украины в Казахстан экстрадировали осужденного мошенника

Сегодня, 11:30
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КНБ РК (скриншот) Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: КНБ РК (скриншот)

Министерство юстиции Украины приняло решение о выдаче Республике Казахстан гражданина "М", уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

"Судом указанный гражданин в 2017 году признан виновным за совершение мошенничества в особо крупном размере и осужден к условному сроку. В 2019 году гражданин "М", нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В августе текущего года разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами данной страны.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор г. Астана.

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