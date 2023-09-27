Из Украины в Казахстан экстрадировали осужденного мошенника
Сегодня, 11:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
313Фото: КНБ РК (скриншот)
Министерство юстиции Украины приняло решение о выдаче Республике Казахстан гражданина "М", уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.
"Судом указанный гражданин в 2017 году признан виновным за совершение мошенничества в особо крупном размере и осужден к условному сроку. В 2019 году гражданин "М", нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
В августе текущего года разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами данной страны.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор г. Астана.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана
- Школа бессильна: Разборки в стиле 90-х устроили старшеклассники в Степногорске
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- Страшные подробности рассказали соседи погибших при пожаре в Петропавловске
- Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау