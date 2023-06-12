Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый

Фото: polisia.kz

В городе Сарыагаш Туркестанской области из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В городе объявлен план "Перехват".

"11 июня из изолятора временнрго содержания Сарыагашского районного отделения полиции совершил побег мужчина, обвиняемый в краже по статье 188 УК РК. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На поиски сбежавшего мужчины задействован весь личный состав департамент полиции Туркестанской области", - говорится в сообщении.

На въезде и выезде из города Сарыагаш и области выставлены посты. Кроме того, ориентированы приграничные ДП города Шымкента, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей, а также линейный отдел полиции на транспорте и пограничная служба КНБ РК.

Полицейские продолжают поисковые мероприятия с целью установления и задержания мужчины.