Из России доставят останки погибшего на войне казахстанского солдата
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В Москве в посольстве Казахстана в РФ состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского солдата, передаёт BaigeNews.kz.
Они были найдены в мае 2023 года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом "Эхо Войны". Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность бойца. Сейлан Маметов (1912 года рождения) был призван Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области, воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года.
Родственники Сейлана Маметова пока не нашлись. Останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями.
Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.
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