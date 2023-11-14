Из России доставят останки погибшего на войне казахстанского солдата

В Москве в посольстве Казахстана в РФ состоялась передача останков погибшего в годы Великой Отечественной войны казахстанского солдата, передаёт BaigeNews.kz.

Они были найдены в мае 2023 года около подмосковной деревни Апальщино поисковым отрядом "Эхо Войны". Благодаря сохранившемуся бланку в солдатском медальоне удалось установить личность бойца. Сейлан Маметов (1912 года рождения) был призван Казалинским райвоенкоматом Кзыл-Ординской области, воевал в составе 785-го стрелкового полка 144-й стрелковой дивизии и погиб при обороне Москвы 7 ноября 1941 года.

Родственники Сейлана Маметова пока не нашлись. Останки будут доставлены в Казахстан и захоронены со всеми воинскими почестями.

Совместная работа казахстанских и российских поисковых отрядов по обнаружению останков погибших солдат продолжается.