Из Казахстана за рубеж больше отправляют, чем получают

За 2023 год через международные системы денежных переводов (СДП) из РК было отправлено 961,4 млрд тг — на 7,3% меньше, чем за 2022-й передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на Ranking.kz. До этого два года подряд объём отправленных за рубеж денежных переводов превышал 1 трлн тг.

Объём полученных из-за рубежа черед СДП переводов в РК сократился сразу в 2,2 раза, составив в 2023 году 305,8 млрд тенге. При этом 2022-й был рекордным из-за массовых переводов из России. По сравнению с 2021 годом объём полученных в 2023 году переводов вырос на 7,9%.

Объём отправленных за рубеж средств в 3,1 раза превысил объём средств, полученных из-за рубежа.

Среди стран, куда были отправлены через СДП денежные переводы из РК, лидером за январь–декабрь 2023 года стал Узбекистан: 264 млрд тенге, что, впрочем, на 8,9% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Следом идёт Россия, куда было отправлено 241,4 млрд тенге, рост за год — на 23,2%. Значительный объём также пришёлся на Турцию (222 млрд тенге — на 18,3% меньше, чем за 2022 год) и Грузию (91,8 млрд тенге, рост — на 29,4%).

По объёму полученных из-за рубежа денежных переводов через СДП лидировала Россия, откуда в Казахстан было отправлено 108,1 млрд тенге — в 3,3 раза меньше, однако, чем за 2022 год.

Следом с большим отставанием идут США (33,6 млрд тенге), Узбекистан (33,6 млрд тенге) и Южная Корея (32,7 млрд тенге).