Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте

Фото: instagram.com/makshaeva_aa

В последнее время казахстанские спортсменки притягивают к себе всё больше внимания людей со всего мира. Анастасия Макшаева как раз одна из таких девушек. В начале она "пошумела" на спортивной арене, а затем стала популярна в социальных сетях. Несколько лет назад девушка ушла из гимнастики в биатлон. Это вызвало удивление у её казахстанских коллег. Затем она вовсе закончила спортивную карьеру в весьма юном возрасте и самом рассвете сил, став тренером.

Подробнее о необычной карьере спортсменки в материале BaigeNews.kz.

Анастасия родом из Усть-Каменогорска. В художественную гимнастику родители привели её в четыре года.

"В гимнастике мне всё давалось очень-очень легко, даже сказала бы, что у меня не просто способности были к гимнастике, а именно талант. Было, конечно, трудно, потому что это в целом тяжёлый вид спорта, и с детства вас гоняют, приучают к дисциплине. Это всё достаточно жёстко, в каких-то моментах даже слишком, прям как в армии. Даже были случаи, когда нам, скажем так, создавали проблемы старшие девочки, ну и от тренеров получали. Но вот в биатлоне мне было сложнее. Помогала только врождённая выносливость и характер, который мне закалили в гимнастике. Ну и были данные для стрельбы. Поэтому мне пришлось работать на максимуме своих возможностей, чтобы чего-то достичь", — вспоминает спортсменка.

По её словам, в биатлон она перешла не по своей инициативе. Отец, бывший биатлонист, всегда мечтал, чтобы дочь тоже реализовала себя в этом виде спорта. И именно он мотивировал её сделать переход.

"И когда я была мелкой, мне казалось, что если в гимнастике у меня прекрасно получается, то и в любом другом виде спорта и в любом другом виде деятельности у меня всё будет великолепно. Это была ошибка. Пришлось работать в два раза больше, чем остальным, чтобы побеждать их. Самым сложным для меня всегда было проигрывать. Особенно в биатлоне. Я понимала, что на чемпионате мира выиграть не смогу. Даже если бы мне давали какие-то запрещённые препараты, всё равно бы я не смогла, просто потому что изначальные данные у меня были не такие высокие, а там уже побеждают люди, которые с максимально возможными данными работают. Да, на Казахстане можно было выиграть, а вот на чемпионате мира одного труда уже недостаточно, должен быть талант и гениальные тренеры, врачи, и понятно, что у всех есть фармакология, а она тоже должна быть максимально грамотной", — рассказала девушка.

Она отметила, что очень жалеет об уходе из гимнастики, так как талант к этому виду спорта редко встречается. Но при этом Анастасия признаёт, что получила много нового опыта.

"Когда побеждала в гимнастике, у меня брали иной раз автографы, даже создавалась фан-группа в соцсети "ВКонтакте". Я чувствовала себя такой звездой, и потом сразу такое падение в биатлон и лыжные гонки, где первый год я проигрывала абсолютно всем, чувствовала себя просто отвратительно. Понятно, что когда ты побеждаешь на соревнованиях, то к тебе одно отношение, а когда ты из числа проигравших — совсем другое. Поэтому было ужасно тяжело, весь этот переход… Но я не могла вернуться, уже было некуда, потому что растяжка буквально за один месяц уходит. Мне не хотелось начать ещё и в гимнастике проигрывать. Так что я старалась доказать самой себе, доказать всем, что и в лыжах, и в биатлоне тоже смогу", — делится Анастасия.

Но некоторые аспекты биатлона ей так и не дались. Например, спринты.

"Я так никогда и не начала их бегать более-менее, я всегда проигрывала. Могла занять первой место на какой-нибудь десятке, и 25-е занимала в спринте с теми же соперниками. В какой-то момент мне попался тренер, который сказал: "Ты молодец, ты амбициозная и очень много работаешь, но ты никогда не победишь на Олимпийских играх, как мечтаешь". Я ему не поверила, была уверена, что 99 процентов труда, один процент гения, и стала тренироваться ещё больше. Я меняла тренеров несколько раз, искала для себя секретный тренировочный план, который поможет мне побеждать. Сама стала изучать лактатные и нелактатные тренировки, что делать, чтобы побеждать, но так и не получилось. В какой-то момент я поняла, что "всё", достигла потолка и быстрее бежать не смогу. Если в гимнастике у меня потолка не было, то в биатлоне он был и был достаточно низкий. Я видела парней и девчонок, которые рядом со мной тренировались, и понимала, что они намного талантливее меня. Если они меньше тренируются, то я их выигрываю, но стоит им приложить усилия — они меня обгоняют", — рассказала девушка.

Но Анастасия рада, что так получилось, потому что адаптироваться после взрослого спорта очень тяжело, а покинув биатлон в 21 год, она открыла себе дорогу к другим сферам, в которых может себя попробовать.

"Когда я тренировалась, меня вдохновляла Марит Бьорген и Тереза Йохауг. Также Алексей Полторанин — это спортсмен из Казахстана, из Риддера. Он очень крутой лыжник. Дальше, уже где-то после 17 лет, перестала искать себе кумиров, а находила вдохновение в самой себе", — поделилась спортсменка.

Девушка отметила, что не знает, как обстоят сейчас дела с государственным финансированием в её видах спорта, так как предпочитает не зависеть от государства, но во времена, когда тренировалась она, — его не хватало. Многие спортсмены практически ничего не получали. И это было большой проблемой.

"В Риддере я тренировала только гимнасток, мне безумно нравилось. Так получилось, что ко мне пришли девочки, которые не с нуля, а уже более-менее готовые и что-то умели. И вот с ними было очень интересно работать, потому что у меня собралась команда невероятно умных девчонок, которые были очень исполнительные, интересные, им было в основном 9-11 лет, но были и моложе, 6-7 лет. Моя команда в Риддере собралась из самых-самых. Затем я работала в Усть-Каменогорске, там девочки были совсем маленькие, с нуля, там три-четыре года. Конечно, очень милые, и всё было здорово, но мне больше понравилось работать с подростками, так как у них больше осознанности, они уже понимают, чего хотят. Хотя есть тренеры, которые предпочитают дошколят", — рассказала она.

По её словам, в Казахстане нет какой-то общей и особенной системы обучения спортсменов, у каждого тренера свой подход, который передаётся из поколения в поколение, что-то перенимается, что-то совершенствуется.

"Я думаю, что моя система, на мой взгляд, наиболее идеальная, потому что она работает. Со всеми спортсменами, сколько бы им не было лет, я всегда разговариваю как со взрослыми людьми. Всегда объясняю, что заниматься спортом — это именно их решение, и то, насколько сильно они будут тренироваться — это тоже их решение. Я никогда никого не заставляю, я просто тренер, поэтому делюсь своим опытом и даю советы и тренировочный план, по которому можно выиграть, если его соблюдать. Если вы соблюдаете — то побеждаете, если нет, то потом без обид. Опять же это казахстанский уровень, а о чемпионатах мира я стараюсь не говорить, так как сама через это всё прошла и, честно сказать, не хочется говорить детям, что если у вас нет таланта, то вы ничего не выиграете. Так что я стараюсь мягко подвести к тому, что если вы будете трудиться, то все будет получаться", — считает Анастасия.

Затем девушка переехала в Алматы, здесь тренирует в основном взрослых людей. Она преподает лечебно-физическую культуру, пилатес, стретчинг-фитнес.

"Стала работать на себя, индивидуальные тренировки. Мне просто это выгоднее по финансам, и по времени мне удобнее. Я хочу сейчас попробовать что-то помимо тренерства, пусть и не отхожу от этого. Поэтому быть целый день в зале для меня сейчас не особо актуально. Пока не вижу смысла открывать фитнесс-клуб, их слишком много, и уже в принципе больше предложений, чем спроса. Сейчас я планирую переехать в Дубай и до лета жить там, у меня там тоже будут персональные тренировки, понятно, что там можно будет больше заработать. Не буду говорить пока, в какой сфере хочу ещё себя попробовать, но для моих планов нужно подзаработать, подтянуть английский язык", — поделилась она.

Макшаева считает, что в казахстанском спорте нет сексизма и эйджизма. А по рекомендациям МОК в отношении трансгендерных-персон имеет строгую позицию.

"В нашем спорте я с таким не сталкивалась, кажется, у нас так делать нельзя. Я считаю это невозможным. Я считаю, что, если это был мужчина, а потом переделался в женщину, ну никак его невозможно победить, потому что мужчины в миллионы раз быстрее, сильнее. Поэтому считаю, что в таком случае спорт погибнет", — считает девушка.

На данный момент у неё 126 тысяч подписчиков в Instagram и 50 тысяч в TikTok. Анастасия монетизирует свой контент и сама ищет рекламодателей.

"Да, я получаю деньги за какую-то рекламу, которую мне предлагают, и, в принципе, я сама привлекаю клиентов на свои тренировки через соцсети и меньше трачу на рекламу. Это очень удобно. Идеи для контента я просто беру у других людей, чьё творчество мне нравится, что-то придумываю сама. Просто что-то происходит в жизни, и я думаю, что из этого можно сделать контент", — рассказала она.

Макшаева лояльно относится к комплиментам и ей льстит, когда её называют одной из самых красивых спортсменок Казахстана.