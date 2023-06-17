Из чего будет складываться справедливый тариф на тепло, рассказали в министерстве

Фото: Артем Чурсинов.

В Казахстане продолжают подготовку к реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции". Руководитель Управления регулирования в сфере теплоэнергетики Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Рустам Кунанбаев рассказал BaigeNews.kz о ситуации с повышением тарифов на тепло.

Как известно оборудование теплоэнергетических предприятий страны сильно изношено. И чтобы посреди зимы не повторялись аварии, и тепло в дома казахстанцев поступало бесперебойно, а также для повышения качества предоставляемых услуг субъектами естественных монополий, глава государства дал поручение перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции", а также сократить на 15% показатели износа сетей и мощностей.

На сегодняшний день готова законодательная база для перехода к новой тарифной политике – КРЕМ МНЭ РК внес соответствующие поправки в Закон РК "О естественных монополиях", а также в Правила формирования тарифов (ПФТ). Отныне в законодательстве закреплено такое основание для изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия в связи с изменением утвержденной инвестиционной программы, как реализация государственных программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного планирования.

Рустам Кунанбаев обращает внимание на то, что новые тарифы будут складываться не только за счет средств потребителей, но и за счет госбюджета и средств самих монополистов.

Ситуация с теплом

По словам Рустама Кунанбаева, в сфере теплоснабжения поступили 24 заявки от субъектов естественных монополий с высоким износом инженерных сетей на утверждение инвестиционных программ для увеличения суммы инвестиций и ремонтных работ в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции".

"Все эти заявки получили заключения от местных исполнительных органов и государственных органов, так как КРЕМ МНЭ РК анализирует только экономическую целесообразность мероприятий, указанных в инвестпограммах, а МИО и отраслевые госорганы (Минэнерго, МИИР, Минэкологии) рассматривают техническую часть, то есть определяют приоритетность ремонтных работ, уровень износа. В результате, на сегодня утверждены новые инвестиционные программы СЕМ по 7 заявкам в Алматы, Карагандинской, Акмолинской и Мангистауской областях", - сообщил руководитель Управления регулирования в сфере электроэнергетики КРЕМ МНЭ РК.

На рассмотрении находятся еще 17 заявок от субъектов естественных монополий из областей Жетысу, Абай, а также из Жамбылской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей.

В новые инвестпрограммы заложены расходы на реконструкцию оборудования, чтобы как раз снизить износ.

"Каждая заявка будет рассмотрена тщательно, необоснованного роста не будет, тариф будет справедливым и комфортным для населения. При этом, услуга теплоснабжения должна подаваться качественно и надежно", - сказал Рустам Кунанбаев.

При этом, важно понимать, что утверждение новой инвестпрограммы – это один из важных шагов к новому тарифу, но новый тариф на тепло пока не утвержден ни в одном из регионов.

"Насколько повысится тариф, что включено в затратную часть тарифа, какие мероприятия планирует реализовать субъект естественной монополии для достижения показателей износа сетей и оборудования. Все это будет озвучено на публичных слушаниях, в которых может принять каждый потребитель. Наряду с этим потребитель имеет право быть заслушанным и представить свои предложения и замечания по проекту уровня тарифа и затратам. Далее уполномоченным органом по итогам их рассмотрения в установленном законодательством порядке будет принято окончательное решение", - заключил Рустам Кунанбаев.

КРЕМ полагает, что реализация новой тарифной политики даст свои положительные результаты в предстоящем отопительном сезоне, в части качества и надежности предоставляемых услуг.