Ивент для предпринимателей прошёл в Усть-Каменогорске

Выставка достижений местных товаропроизводителей впервые организована акиматом Усть-Каменогорска. Около 120 субъектов малого и среднего бизнеса смогли представить свою продукцию в самых разных отраслях, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие посетил аким ВКО Ермек Кошербаев. Глава региона выразил большой интерес к локальным производствам, лично пообщался с большинством предпринимателей, а по некоторым особо перспективным проектам дал поручения своим коллегам для оказания всесторонней поддержки.

"Выставка Made in Oskemen должна стать эффективной диалоговой площадкой предпринимателей как друг с другом, так и с их потенциальными покупателями, крупными предприятиями города, банками и инвесторами. Здесь и сейчас мы видим широкий потенциал для роста. И такие мероприятия только способствуют повышению качества наших товаров", - сказал аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар на церемонии открытия.

Сами предприниматели также высоко оценили организацию выставки. Наибольшую ценность для них здесь представляла не столько возможность показать себя, сколько уникальный шанс найти новых партнёров и расширить свою сеть сотрудничества.

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска