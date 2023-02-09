Итоги выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов объявил ЦИК

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На заседании ЦИК озвучены итоги выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса марламента и маслихаты, передаёт BaigeNews.kz.

Выдвижение кандидатов завершилось 8 февраля в 18:00.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, к участию в выборах депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, допущены все семь политических партий, предоставивших в ЦИК списки, в которые включено 283 кандидата. Они будут участвовать в политической гонке за 69 мандатов.

Народная партия Казахстана выдвинула 52 кандидата, Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 54 кандидата, Общенациональная социал-демократическая партия - 19 кандидатов, Казахстанская партия зелёных "Байтақ" - 18 кандидатов, НДПП "Ауыл" - 25 кандидатов, партия Respubliсa - 25 кандидатов, AMANAT - 90 кандидатов.

В настоящее время ЦИК направил запросы в уполномоченные госорганы на установление соответствия лиц, включённых в партийный список, требованиям Конституции и конституционного закона "О выборах".

Также Петров сообщил, что по 29 одномандатным территориальным избирательным округам выдвинуты 609 кандидатов или в среднем на один мандат 21 человек. 79 кандидатов выдвинуты семью политическими партиями, пять кандидатов - четырьмя общественными объединениями, 525 или 86,21% - самовыдвижением.

В текущей выборной кампании в 223 маслихата по республике избираются 3 415 депутатов, в том числе 668 - в областной маслихат, 617 – городские, 2 130 - в районные.

В разрезе партий статистика списков в маслихаты следующая: Демократическая партия Казахстана "Ак жол" – 200 кандидатов (20 регионов), AMANAT - 699 кандидатов (20 регионов), НДПП "Ауыл" - 136 кандидатов (20 регионов), Казахстанская партия зелёных "Байтақ" - 93 кандидата (19 регионов, кроме Костаная), Общенациональная социал-демократическая партия - не представлено кандидатов (20 регионов), Народная партия Казахстана – 182 кандидата (20 регионов), Respubliсa - 161 кандидат (20 регионов).

По одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов областного маслихата выдвинуты 1720 кандидатов, по выборам депутатов городского и районных маслихатов - 10 124 кандидата.

"Среди кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней представлены 119 партийных списков. В этих списках 1471 кандидат. По мажоритарной системе – 11 844 кандидата. В общей сложности в депутаты мажилиса и маслихаты выдвигаются 14 207 кандидатов", - заключил глава ЦИК Нурлан Абдиров.