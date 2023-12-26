Итоги работы в сфере транспорта подвели в правительстве Казахстана

О новых железных дорогах, запуске БАКАД и развитии морских портов рассказали в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в республике уже началась реализация целого ряда крупных транспортных проектов, которые охватывают автомобильную, железнодорожную, воздушную и морскую сферы.

Общий объём грузоперевозок через территорию Казахстана за 11 месяцев составил 895 миллионов тонн, что на 3,9% больше показателя аналогичного периода 2022 года. На долю транзита при этом приходится более 29 миллионов тонн – рост на 21%.

Объем инвестиций в отрасль вырос в 1,6 раза до 1,8 триллиона тенге.

В 2023 году в сфере железнодорожного транспорта началась реализация сразу нескольких крупных мегапроектов.

Так, в ноябре дан старт строительству обводной ж/д линии в обход станции Алматы (74 километра) и линии Дарбаза – Мактаарал (152 километра). Первая позволит сократить время доставки грузов на 24 часа и разгрузить Алматинский железнодорожный узел на 40%, а вторая – увеличить пропускную способность в направлении Центральной Азии на 10 миллионов тонн.

Наряду с этим в декабре началось строительство ж/д ветки Бахты – Аягоз протяженностью 272 километра. Реализация данного проекта даст возможность увеличить грузооборот между Казахстаном и Китаем еще на 20 миллионов тонн.

В целом в ближайшие три года в республике будет построено более 1,3 тысячи километров новых железнодорожных дорог.

В 2023 году приобретено 133 локомотива, что обновит парк казахстанских локомотивов на 6% и позволит снизить уровень износа до 52%.

Для повышения удобства пассажиров закупается 856 пассажирских вагонов. В этом году 100 из них уже начали курсировать на действующих маршрутах. В результате износ парка снижен с 47% до 45%.

В этом году ремонтно-строительными работами охвачено 10,7 тысячи километров автомобильных дорог республиканского и местного значения. На эти цели предусмотрено 753 миллиарда тенге – на 14% больше, чем в прошлом году.

Завершены три крупных проекта: "БАКАД", "Кандыагаш – Макат" и "Ушарал – Достык".

Наряду с этим интенсивно велись работы по шести проектам-долгостроям: "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Караганда – Алматы", "Мерке – Бурылбайтал", "Актобе – Кандыагаш" и "Атырау – Астрахань". По ним, кроме обходов населённых пунктов, открыто движение на 923 километрах.

Большое внимание уделено проведению капитального ремонта дорог "Казталовка – Жанибек" и "Униге – Бисен – Сайхин" в Западно-Казахстанской области протяженностью 245 километров. В настоящее время обеспечен проезд на 220 километров. В целом полное завершение работ по обозначенным дорогам ожидается в 2024 году.

С 2024 по 2030 годы планируется реализовать ряд приоритетных автодорожных проектов общей протяженностью более девяти тысяч километров. Из них по республиканской сети 4,7 тысячи километров, по региональным дорогам – 4,5 тысячи километров.

Что касается республиканских трасс, в 2024 году планируется начало работ по следующим проектам: "Актобе –Улгайсын – Кызылорда" (1361 километр, из них 56 километров– в 2024 году), "Караганда – Жезказган" (513 километра, из них 40 километров – в 2024 году), "Обход Сарыагаша" (102 километра), "Кызылорда – Жезказган" (216 километра).

Начата проработка ряда важных проектов по развитию морской инфраструктуры Казахстана. В порту Актау планируются создание контейнерного хаба, реконструкция причалов, а также обновление перегрузочной техники и оборудования.

В порту Курык запущен зерновой терминал совместно с эмиратской компанией Abu Dhabi Ports.

Вместе с тем для повышения безопасности морского судоходства в 2024-2025 годы планируется проведение дноуглубительных работ в акватории портов Актау и Курык.

В целом реализация всех вышеуказанных проектов позволит увеличить пропускную способность морских портов РК на 10 миллионов тонн, в том числе контейнерных мощностей до 300 тысяч ДФЭ в год.

Усилено развитие внутреннего водного транспорта. В частности, планируется наращивание транзитного потенциала трансграничной реки Иртыш и создание нового коридора Россия – Казахстан – Китай. Речь идет о строительстве нового судоходного шлюза в городе Семее, речного порта в поселке Тугыл и железной дороги до границы Китая. Развитие транзитных возможностей трансграничной реки Иртыш позволит увеличить объёмы перевозки грузов с нынешних 1,5 до 3,5 миллионов тонн.

За 2023 год число перевезенных пассажиров отечественными авиакомпаниями составит порядка 13 млн человек, прогнозируемый рост 23%. Объём обслуженных пассажиров в аэропортах страны ожидается на уровне более 25 миллионов человек, что на 22% больше показателя прошлого года.

Парк воздушных судов казахстанских авиакомпаний вырос с 89 до 98 единиц, емкость посадочных мест – с 12 до 15 тыс. (+26%). Все это позволит повысить регулярность рейсов и доступность авиаперевозок в целом.

За счет частных инвестиций ведется строительство трёх новых пассажирских терминалов в городах Шымкент, Кызылорда и Алматы. Завершение работ ожидается в следующем году.

На сегодняшний день в Казахстане установлено международное авиасообщение с 28 странами. Полеты выполняются по 108 маршрутам с частотой 550 рейсов в неделю четырьмя казахстанскими и 30-ю иностранными авиаперевозчиками.

В текущем году были открыты и возобновлены полеты по 23 маршрутам в 13 стран: Лахор, Маскат, Манама, Дели, Шарм-эль-Шейх, Пекин, Сиань, Урумчи, Самарканд, Баку, Тбилиси, Кутаиси, Бишкек, Анкара, Ханчжоу и Джидда.

Проведена работа с крупнейшим лоукостером Юго-Восточной Азии AirAsia. В результате авиакомпания объявила о запуске прямых рейсов между Алматы и Куала-Лумпуром с марта 2024 года.

Отдельного внимания заслуживают вопросы общественного транспорта. В этом году запущен механизм льготного лизинга на обновление городских автобусов в регионах через Фонд развития промышленности. В результате в регионы поставлено 2,5 тыс. новых автобусов, 774 из которых – экологически чистые. Тем самым достигнуто сокращение износа имеющегося парка на 13% – до 33%.

Казахстан ведет работу по развитию своего участка Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 11 месяцев через морские порты Актау и Курык по маршруту ТМТМ перевалено 2,5 миллиона тонн грузов – рост на 107% по сравнению с прошлым годом. Впервые по коридору ТМТМ в этом году перевезена казахстанская нефть.

Для развития маршрута в октябре 2023 года железнодорожными администрациями Казахстана, Азербайджана и Грузии подписаны учредительные документы по созданию единого оператора логистических услуг. Наряду с этим страны совместно с Турцией работают над синхронным устранением "узких" мест на маршруте.

В целях улучшения логистического сервиса прорабатывается вопрос создания "единого окна" перевозок по ТМТМ. Полноценный запуск цифрового транспортного коридора запланирован на 2024 год.

В октябре подписаны соглашения по развитию ТМТМ с Китаем, которые предусматривают наращивание экспортно-импортных и транзитных перевозок, содействие КНР в финансировании портовых инфраструктурных проектов, развитие мультимодальных перевозок по ТМТМ.

Для сокращения сроков доставки грузов автотранспортом до портов Актау и Курык планируется строительство автодороги республиканского значения "Шалкар – Бейнеу" протяженностью 515 километров. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование.

Реализация мероприятий по развитию маршрута позволит к 2027 году увеличить его пропускную способность до 10 миллионов тонн в год.

На внешней границе ЕАЭС с 2023 года ведутся строительно-монтажные работы по пунктам пропуска "Капланбек", "Казыгурт", "Атамекен" и "Тажен" (Узбекистан), "Алаколь", "Калжат", "Майкапшагай" и "Бахты" (Китай), "Темир баба" (Туркменистан).

Реконструкция предусматривает расширение территорий пунктов пропуска, модернизацию существующих зданий и сооружений, оснащение новейшим оборудованием, в том числе стационарными инспекционно-досмотровыми комплексами (Rapiscan Eagle), а также увеличение количества кабин паспортного контроля и полос движения с разделением потоков.

Для внедрения автоматизации и передовых технологий на пунктах пропуска в 2024-2026 годы предусмотрен закуп 83 единиц автоматизированных систем паспортного контроля "Е Gate".