Итоги недели: Взрыв газа в Темиртау. Удорожание комуслуг. Слив личных данных студенток.
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
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В Карагандинской области снова взорвался газ. Разрушено двухэтажное здание. Столичные жители получили неприлично высокие счета за коммунальные услуги. Почему за отопление им придется платить вдвое больше? Водитель автобуса устроил массовое ДТП в Алматы. Пострадали люди. Итоги недели в дайджесте BaigeNews.kz.
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