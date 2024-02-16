Итоги недели: Взрыв газа в Темиртау. Удорожание комуслуг. Слив личных данных студенток.

В Карагандинской области снова взорвался газ. Разрушено двухэтажное здание. Столичные жители получили неприлично высокие счета за коммунальные услуги. Почему за отопление им придется платить вдвое больше? Водитель автобуса устроил массовое ДТП в Алматы. Пострадали люди. Итоги недели в дайджесте BaigeNews.kz.