Итальянским инвесторам предложили открывать производства в Казахстане

Бизнесменам из Италии предложили реализовывать в Казахстане совместные инвестпроекты в сфере сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Более 70% нашей территории пригодно для земледелия, что делает страну житницей Центральной Азии. Мы входим в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Наша сельхозпродукция поставляется в более чем 80 стран мира. Учитывая растущий дефицит продовольствия в мире, мы ставим перед собой задачу утроить производительность этого сектора и вдвое увеличить экспорт. Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с итальянскими партнёрами в области выращивания зерновых и масличных культур, а также производства макаронных изделий, мяса и молока", – сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия" в Риме.

Глава государства проинформировал участников круглого стола об инвестиционных возможностях в сферах биотехнологий, фармацевтики. Он призвал ряд крупных итальянских компаний в этой области локализовать своё производство в Казахстане. Отдельно лидер Казахстана остановился на преимуществах развития IT-отрасли и Международного финансового центра "Астана".

Президент заверил в готовности нашей страны оказать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам. Он также пригласил участников встречи принять участие в Международном форуме Астана.