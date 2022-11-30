История одной закупки: в погоне за количеством. Успеют ли в сроки построить водопроводы на Западе страны?

Грандиозная стройка! Подрядчики соревнуются в успеваемости! Кто первым дойдет до финиша?! Сегодня расскажем историю одной госзакупки, которая демонстрирует работу на результат. В Западно-Казахстанской области местные власти устроили чуть ли не соревнование, кто из подрядчиков лучше справится с работой и сдаст объект во время. Похоже, две компании уже в аутсайдерах и рискуют попасть в список недобросовестных поставщиков. Наши корреспонденты отправились на Запад страны и увидели всё своими глазами.

В 2022 году в Западно-Казахстанской области выделено из республиканского бюджета 8 миллиардов тенге для обеспечения населения питьевой водой. Грандиозный проект, которого ждали несколько лет. На сегодняшний день общий процент обеспечения жителей сел чистой питьевой водой составляет 58,9%. Когда все водопроводы достроят, а случится это к концу года, эта цифра увеличится до 62,3%. По крайней мере так говорят местные власти. Строительство новых систем водоснабжения действительно масштабное. Трубы тянут сразу в 28 населенных пунктов. Причем большинство их них с численностью не больше 200 человек. Местные жители ждут с нетерпеньем, когда в их домах побежит централизованная питьевая вода. Стройка относительно короткая. Конкурсы объявили ровно год назад, результат заказчики требуют уже до конца года. Чтобы завершить всё в максимально сжатые сроки, местные власти разделили бюджет среди сразу нескольких подрядных организаций. Теперь ездят по участкам и инспектируют ход строительства.