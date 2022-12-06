История одной закупки: новоселье по-шымкентски. Кто в ответе за некачественное строительство жилых домов?

В мегаполисе строят такие дома, что жить в них невозможно. Кто в ответе? И какую роль в таком строительстве играет государство?

В Шымкенте новый многоэтажный дом осыпается, трещит и течёт. Квартиры, полученные по госпрограмме, новосёлов больше не радуют. Люди говорят, что дефекты стали находить сразу после заселения. По словам жильцов, настоящим испытанием становятся проливные дожди. Они буквально заливают квартиры. Снимать накал страстей на этот раз пришлось руководителю управления строительства. По его словам, этот дом возводило ТОО "Корпорация Ак ордасы". Согласно сайту госзакупов данный подрядчик активно осваивает бюджетные деньги, застраивая Шымкент. Например, за строительство этих восьми многоэтажных домов в микрорайоне "Туран" он получил более 734 миллионов тенге.

По словам руководителя управления, некоторые недочеты строители смогут устранить, только когда на улице потеплеет. Например, фасадную часть. Жителей проблемной многоэтажки успокаивают: дом будет как новый, но надо потерпеть. Однако горожане пока не спешат далеко убирать тряпки, тазики и вёдра.

Сразу невольно задаешься вопросом, а как же раньше строили? Дома стоят десятилетиями. Впрочем, вопрос этот больше риторический. Эта история госзакупки показала несовершенство всей системы – от разработки проектно-сметной документации до приемки объекта. Результат, как видите, на лицо, а в итоге страдают рядовые казахстанцы.