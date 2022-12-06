Лента новостей
- КФГД снова повысил максимальные ставки банковских депозитов 12:47 0
- "Мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект" - Жумангарин об экибастузском ТЭЦ 12:40 66
- Ногаев объявил выговор чиновникам из-за проблем с водой и отоплением в Актау 12:34 53
- История одной закупки: новоселье по-шымкентски. Кто в ответе за некачественное строительство жилых домов? 12:00 146
- Из-за морозов учеников 0-9 классов второй смены в Астане перевели на дистанционку 11:53 162
- "Оставшиеся четыре дома подключат к теплу уже сегодня" — Роман Скляр о ситуации в Экибастузе 11:39 207
- В Казахстане утверждены критерии приватизации гособъектов 11:30 170
- Токаев поздравил президента Кыргызстана с днём рождения 11:25 149
- Туристы в Казахстане будут платить максимальную ставку bed tax 11:25 202
- В Правительстве рассказали, когда на IPO выведут Air Astana, QazaqGaz и КТЖ 11:23 165
- Для сохранения популяции тюленя на Каспийском море создадут резерват 11:09 195
- Казахстанцы подали заявки в рамках IPO "КазМунайГаза" на сумму 74,6 миллиарда тенге 10:55 263
- В полиции назвали обстоятельства смерти начальника ТЭЦ Экибастуза 10:24 972
- Объявление о проведении публичных слушаний 09:59 368
- У 140 казахстанцев выявили коронавирус за сутки 09:47 347
- Спасение кота собаками растрогало павлодарцев 09:32 506
- Маршрут пригородного поезда "Конаев-Алматы" продлили 09:12 583
- В Астане очередников на жильё попросили обновить документы 09:01 392
- Путин подписал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России 08:36 449
- Дачники выиграли суд против акима Костаная 07:37 488
- "Рассчитываю на поддержку всех тружеников". Кумар Аксакалов обратился к костанайцам 06:54 752
- В Уральске нашли тело пропавшего месяц назад пенсионера 05:25 1370
- Вышедший из комы казахстанский боксёр вернулся из США на родину 04:41 888
- Казахстанцы задолжали за платные дороги более пяти миллиардов тенге 03:35 794
- Найден мёртвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза 02:12 1184
- О ходе ликвидации коммунальной аварии в Экибастузе рассказал аким 01:19 467
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 00:49 3348
- Грузовик врезался в ограждение LRT в Астане 05.12.2022 594
- Из-за мороза ограничили движение транспорта на трассе Караганда-Балхаш 05.12.2022 545
- Европейские методики перенимают казахстанские спортивные врачи 05.12.2022 567
- Трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в ЗКО 05.12.2022 1049
- История одной закупки: Как четыре строителя от солидной стройкомпании реконструировали школу в Чувашинке 05.12.2022 674
- Как будут учиться школьники 6 декабря в Карагандинской области 05.12.2022 2122
- На работу без диплома: в министерстве науки и высшего образования прокомментировали новшество 05.12.2022 1023
- Как уберечь себя от туберкулёза и отличить его от гриппа, рассказал эксперт 05.12.2022 798
- Во все дома Экибастуза подан теплоноситель - Крук 05.12.2022 796
- О ситуации с ОРВИ и коронавирусом в Алматы рассказал санврач 05.12.2022 730
- 50 лошадей провалились под лёд и погибли в СКО 05.12.2022 3143
- Реконструкцию республиканских трасс обсудил Смаилов с вице-президентом CITIC Construction 05.12.2022 528
- Уроки отменили для всех школьников в Астане 6 декабря 05.12.2022 1232
- Крупный пожар тушат в Павлодаре. Спасатели вынесли более 30 баллонов с газом 05.12.2022 931
- Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане 05.12.2022 2425
- Уникальную операцию провели онкологи в Алматы 05.12.2022 1227
- Более 4,5 тысячи обогревателей отправили в Экибастуз 05.12.2022 690
- Хостелы и ко-ливинг: как в Алматы решают проблему нехватки студенческих общежитий 05.12.2022 528
- Взрыв в многоэтажке Актау: военноcлужащему ампутировали руку 05.12.2022 632
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 2303
- Глава Нацбанка объяснил повышение базовой ставки 05.12.2022 793
- Табун лошадей сбил поезд в ВКО 05.12.2022 23220
- Это самая большая реформа за годы независимости - Аймагамбетов о новом стандарте дошкольного воспитания 05.12.2022 499
- Авиакомпания Fly Arystan получила новое судно 05.12.2022 541
- Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали поверительную лабораторию в Мангистауской области 05.12.2022 1913
- Мобильные приложения помогают полицейским искать нарушителей в РК 05.12.2022 588
- Поддельные удостоверения сотрудников полиции изготавливали в Актобе 05.12.2022 512
- Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ 05.12.2022 487
- Что будет с курсом тенге в 2023 году? Прогнозы экономистов 05.12.2022 1170
- Осуждённые в Казахстане смогут учиться в вузе и копить на жильё 05.12.2022 473
- В Казахстане смогут принимать на работу без диплома 05.12.2022 4386
- Как казахстанцам прожить на 60-70 тысяч тенге, рассказала глава Минтруда 05.12.2022 1777
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 6241
- Токаев принял министра иностранных дел Греции 05.12.2022 426
- Нацбанк повысил базовую ставку и пересмотрел прогноз по инфляции 05.12.2022 520
- В Праге задержали одного из руководителей "Азия авто – Бипэк авто" 05.12.2022 957
- Более 14%: эксперты спрогнозировали инфляцию в Казахстане на 2023 год 05.12.2022 449
- Около 2600 коррупционных рисков выявлено в госорганах по Казахстану 05.12.2022 554
- Абаев ответил на резонанс вокруг кинофестиваля "Евразия" и выплат компенсаций дзюдоисту Канафину 05.12.2022 748
- Минтруда презентовало новые подходы к занятости населения 05.12.2022 527
- Аким СКО Айдарбек Сапаров лично контролировал ремонт водопровода 05.12.2022 587
- Для работников онлайн-платформ, как Яндекс Такси и Яндекс GO, введут специальный налоговый режим 05.12.2022 486
- Кандасам, развивающим бизнес в Казахстане, будет проще получить гражданство 05.12.2022 526
- В Экибастузе опубликовали список домов, где идут аварийные работы 05.12.2022 630
- Число пенсионеров в Казахстане достигнет 2,6 миллиона человек к 2030 году 05.12.2022 576
- Юный ракетостроитель и популяризатор Ерасыл Тауекел о жизни и будущем в космосе 05.12.2022 701
- Мы до сих пор не можем победить бедность — депутат 05.12.2022 674
- В Казахстане упразднят миграционную службу и административную полицию 05.12.2022 13625
- Пассажирские авиаперевозки выросли в цене на 16 процентов за год 05.12.2022 711
- Цифровая карта семьи станет инструментом для формирования соцполитики — Дуйсенова 05.12.2022 432
- Из Астаны запустили прямой рейс в Анкару 05.12.2022 673
- Дзюдоист глухой: министерство культуры и спорта проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону Еркебулану Канафину 05.12.2022 1542
- На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружены уже 2,5 тысячи мёртвых тюленей 05.12.2022 627
История одной закупки: новоселье по-шымкентски. Кто в ответе за некачественное строительство жилых домов?
В мегаполисе строят такие дома, что жить в них невозможно. Кто в ответе? И какую роль в таком строительстве играет государство?
В Шымкенте новый многоэтажный дом осыпается, трещит и течёт. Квартиры, полученные по госпрограмме, новосёлов больше не радуют. Люди говорят, что дефекты стали находить сразу после заселения. По словам жильцов, настоящим испытанием становятся проливные дожди. Они буквально заливают квартиры. Снимать накал страстей на этот раз пришлось руководителю управления строительства. По его словам, этот дом возводило ТОО "Корпорация Ак ордасы". Согласно сайту госзакупов данный подрядчик активно осваивает бюджетные деньги, застраивая Шымкент. Например, за строительство этих восьми многоэтажных домов в микрорайоне "Туран" он получил более 734 миллионов тенге.
По словам руководителя управления, некоторые недочеты строители смогут устранить, только когда на улице потеплеет. Например, фасадную часть. Жителей проблемной многоэтажки успокаивают: дом будет как новый, но надо потерпеть. Однако горожане пока не спешат далеко убирать тряпки, тазики и вёдра.
Сразу невольно задаешься вопросом, а как же раньше строили? Дома стоят десятилетиями. Впрочем, вопрос этот больше риторический. Эта история госзакупки показала несовершенство всей системы – от разработки проектно-сметной документации до приемки объекта. Результат, как видите, на лицо, а в итоге страдают рядовые казахстанцы.
-
Trend news
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 00:49 3348
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 2303
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 6241
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 15843
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 2967
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 790
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 33037
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1127
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1957
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 45092
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6155
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10510
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2392
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53076
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1731
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19887
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8575
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2759
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1760
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4265
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3227
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2161
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2040
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4863
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2490
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36139
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20465
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8807
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5821
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3000
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28501
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44051
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3005
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18177
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5689
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10437
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4959
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4050
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3990
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10960
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43352
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3900
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3440
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13194
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4284
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20817
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5786
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4800
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6026
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10233
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8441
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4353
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12089
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3919
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3993
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4869
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36637
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4771
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6104
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4589
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5694
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5864
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46885
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4291
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60868
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16598
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20333
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5350
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5275
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6294
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6497
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7825
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15725
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9123
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91799
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7826
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7361
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 16296
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9552
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 6227
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1070
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1440
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1889
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1917
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2099
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1962
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2141
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2771
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2889
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3037
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3150
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2864
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3267
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2990
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3158
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3127
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3272
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3477
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3283
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3475
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3657
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3659
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3875
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4373
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4687
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4374
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4626
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4485
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4565
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4561
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4421
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4852
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5114
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4802
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23078
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5156
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4978
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4957
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10080
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5737
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15447
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13571
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13588
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14276
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13093
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17497
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14247
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15700
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16666
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16314
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13840
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14298
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32560
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15358
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18148
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14393
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15597
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16205
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17574
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15652
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17668
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17208
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18412
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18251
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34896
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18740
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19746
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19314
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20188
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20218
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29813
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19644
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26987
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37794
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21405
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29170
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26358
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27961
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 24000
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25689