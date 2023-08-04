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История одной закупки: На водопровод в Шымкенте потратили 5 млрд, а люди сидят без воды

Сегодня, 08:30
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История одной закупки: На водопровод в Шымкенте потратили 5 млрд, а люди сидят без воды Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
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В новом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz расскажем об очередном безобразии, но уже с водой.  

Вот уже несколько лет в одном из крупнейших микрорайонов Шымкента Курсае не могут завершить строительство водозаборной станции обеспечить жителей элементарными благами цивилизации. В самый пик жары горожане остаются без воды, и такая ситуация складывается не первый год. Чтобы завершить работы пришлось выделять дополнительные средства. Помимо всего прочего жителям нужно установить счетчики. Однако воды в домах горожан так и нет…

 

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