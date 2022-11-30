История одной закупки: как в Восточном Казахстане строят никому не нужные водопроводы

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Призрачная госзакупка. Деньги выделены, а результата нет. Жители возмущены — подрядчик утверждает обратное.

Сегодня расскажем историю одной госзакупки, которая в буквальном смысле взбудоражила целый посёлок. Вы узнаете, как реализуется госпрограмма "Ак булак" на примере конкретного села, и увидите, почему жители сами не рады такой заботе местного акимата.

Наши корреспонденты отправились в Восточный Казахстан.

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, как и по всей республике, активно реализовывали госпрограмму "Ак булак". Лозунги "Вода в каждый дом!" сподвигли местные власти к грандиозному, по меркам села, проекту — строительству водопровода в селе Уварово. Местные жители сильно возмущены, что подрядчики в буквальном смысле перерыли весь посёлок. Теперь к домам не подъехать, всюду грязь и открытые колодцы. Некогда чистое село с ровными дорогами превратилось в опытное поле. И, что самое главное, центральное водоснабжение фактически не работает.