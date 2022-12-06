История одной закупки: как в Таразе вместо 60 домов решили построить почти в два раза больше

К чему приводят резкие изменения планов и несогласованность действий? Когда речь идет о жилищном строительстве.

Сегодня расскажем историю одной госзакупки, из-за которой в Таразе увеличивается количество заболевших ОРВИ. Люди вынуждены жить в новом доме, где отопление попросту отсутствует. Жильцы самостоятельно обратились к подрядчику, который строил многоэтажку по госпрограмме, но те устранять причины коммунального коллапса отказались. Отказали жильцам и в местном управлении ЖКХ.

Люди рассказывают про коммунальные ужастики, которые воцарились в подвальных помещениях вроде бы нового дома. Говорят, там прибавилось каких-то конструкций, помещения периодически топит водой, но тепла от этого не прибавляется.

Жильцы рассказывают, что в прошлом году такой проблемы не испытывали. Счастливые новоселы заехали в новые дома, построенные по госпрограмме, исправно платят ипотеку и уже практически все сделали ремонты. Здесь порядка тысячи жильцов. Когда стали замерзать, обратились в органы ЖКХ, но там лишь развели руками.

Объяснение этой проблемы оказалось до банального простым. Оказывается, городские власти изначально планировали построить только 60 домов. Но потом решили не мелочиться и достроить еще чтолько же. Только вот инженерные сети к новому проекту проложить не успели.

Выходит, что к подрядчикам, выигравшем тендер на строительство домов, нет никаких претензий. С первого взгляда может даже показаться, что дома строятся быстрее, чем коммуникации. Но это не так. Все дело, как обычно, в деньгах. Конечно, местные власти знали, что проблема с отоплением возникнет, поэтому начали в срочном порядке расширять теплотрассу. На это уже потрачено около 400 миллионов тенге. Но увеличение микрорайона практически в два раза – это серьезная заявка на нагрузку мощностей. А значит, нужен по сути новый проект инженерных решений.

Акимат подал в бюджет следующего года заявку еще на 5 миллиардов тенге. На эти деньги, вероятно, будут усилены тепловые мощности 15-го микрорайона. Но тендер состоится только в 23-м, а значит до нового года жильцам этого большого дома придется согреваться самостоятельно.