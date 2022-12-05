История одной закупки: Как четыре строителя от солидной стройкомпании реконструировали школу в Чувашинке

Сотни миллионов тенге на реконструкцию сельской школы! О чем молчат местные чиновники и почему информация из отдаленных аулов не доходит до центра.

Сегодня расскажем историю одной госзакупки, которая напрямую касается детей. Речь идет о школьниках села Чувашинка района Байтерек Западно-Казахстанской области. Их обнадежили, что уже в начале ноября дети наконец-то сядут за парты в отремонтированной школе, но учеников жестоко обманули. Школу так и не реконструировали.

В любом маленьком селе школа — это центр вселенной. Здесь проходят все важные мероприятия, кипит жизнь и творится история. В Чувашинке такого места больше нет. Вместо любимого здания здешних селян — полуразрушенное строение.

Местные жители из скромности не стали просить новое здание, понимая наверняка, что ремонт может быть реальнее и быстрее. Деньги действительно выделили. Но воодушевленными ожиданием чувашинцы были не долго. Когда приехала бригада строителей, люди сразу поняли, что реконструкция может существенно затянуться.

Летом этого года на реконструкцию Чувашинской средней школы выделили 347 880 932 тенге. Сумма солидная. Для сравнения: в том же районе Байтерек акимат определил на 100 миллионов меньше на строительство двух жилых домов. Местные жители уверены, что на эти деньги можно было построить новую школу. Выяснилось, что тендер на капитальный ремонт Чувашинской средней школы выиграло ТОО "ГрадСтройСервис", которое, по данным сайта Госзакупки, на сегодняшний день имеет 123 договора по стране на сумму почти 32 с половиной миллиарда тенге. На западе Казахстана у компании семь контрактов. Спрашивается, как и кем контролируется подрядчик?

В Чувашинке же за подрядчиком бдит только разве что сердобольный директор школы. Местные рассказывают, что на объекте все время меняются рабочие, а в моменты замены стройка останавливается. Судя по всему, заказчик в лице отдела образования района Бәйтерек в суд не собирается. При этом деньги выделяет строго по графику. По некоторым данным, уже перечислено порядка 192 миллионов тенге. Понятно, что суды могут затянуться, и тогда от разрушенного старого здания со временем точно ничего не останется. Теперь местные жители надеются на благоразумие подрядчика, что чувашинская средняя школа не потеряется среди десятков других объектов этой крупной компании.

Эта история госзакупки явно требует тщательного расследования. Почему подрядная компания не выполнила в сроки свои обязательства? Как были расходованы средства? Кто и на каком уровне контролировал субподрядчиков? И, в конце концов, почему дети вынуждены учиться в ужасных условиях?