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Историческая победа: казахстанцы одолели чехов на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 20:08
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icehockey.kz Сегодня, 20:08
Сегодня, 20:08
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Фото: icehockey.kz

Юношеская сборная Казахстана по хоккею сыграла третий матч на чемпионате мира в Финляндии и одержала историческую победу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Георгия Верещагина в матче группы В провели встречу против сверстников из Чехии и завершили матч со счётом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил Мстислав Шипилин.

Таким образом, сборная Казахстана добилась исторического достижения, впервые одержав победу в элитном дивизионе юношеского чемпионата мира. Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан Роман Большедворский, защитник забросил первую шайбу в матче, а также отметился голевой передачей.

Следующий матч подопечные Георгия Верещагина проведут 30 апреля против лидера группы "В" - команды Канады. Начало матча в 21:00 по времени Астаны.

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