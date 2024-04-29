Историческая победа: казахстанцы одолели чехов на чемпионате мира по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею сыграла третий матч на чемпионате мира в Финляндии и одержала историческую победу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Подопечные Георгия Верещагина в матче группы В провели встречу против сверстников из Чехии и завершили матч со счётом 4:3 в овертайме. Победную шайбу забросил Мстислав Шипилин.

Таким образом, сборная Казахстана добилась исторического достижения, впервые одержав победу в элитном дивизионе юношеского чемпионата мира. Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан Роман Большедворский, защитник забросил первую шайбу в матче, а также отметился голевой передачей.

Следующий матч подопечные Георгия Верещагина проведут 30 апреля против лидера группы "В" - команды Канады. Начало матча в 21:00 по времени Астаны.