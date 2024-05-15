Турция передала Казахстану подозреваемого в убийстве

15 мая сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел при содействии министерства иностранных дел Республики Казахстан из Турции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за разбой, убийство и угон, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"В марте 2022 года на территории Алматинской области подозреваемый вместе со своим братом совершил разбойное нападение на водителя грузовика, перевозившего табачную продукцию на сумму свыше 300 млн тенге. Убив водителя, преступники избавились от трупа, закопав его в придорожной яме. После совершения преступления один из подозреваемых был задержан и в последующем осужден, второму удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В августе 2023 года фигурант задержан на территории Турции.



Сообщается, в настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны.