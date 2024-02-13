Исследовательские организации объединились в консорциум под эгидой Нацкомиссии
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В Астане прошло первое заседание Консорциума исследовательских организаций сферы семейной, гендерной и демографической политики в РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
Как сообщили в министерстве, Консорциум исследовательских организаций сферы семейной, гендерной и демографической политики будет действовать под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК. В него вошли 12 исследовательских организаций, в числе которых ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований", АО "Институт экономических исследований", НАО "Казахский национальный женский педагогический университет".
Заместитель председателя Нацкомиссии Жулдызай Искакова отметила, что государственная политика в этой сфере нуждается в усилении научного и аналитического сопровождения.
"На заседании второго Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность усиления качественного аналитического сопровождения государственной политики. Именно с этой целью был создан Консорциум под эгидой Национальной комиссии.
Сегодня в стране проводится много различных исследований в области семейной, гендерной и демографической политики. Большинство из них не публикуются, и к ним отсутствует доступ. Нам необходимо систематизировать и скоординировать работу, проводимую в данном направлении", - подчеркнула Жулдызай Искакова.
Участники заседания выразили готовность объединить усилия в рамках консорциума и обменялись мнениями касательно основных направлений деятельности на 2024 год.
В ходе встречи прозвучало предложение о создании специальной премии Национальной комиссии за исследования в области семейной и гендерной политики, демографии.
В завершение было поручено систематизировать исследования, которые проводятся в данном направлении на единой платформе, сайте одной из организаций-участников консорциума, а также проработать вопрос по подготовке кадров для данной сферы.
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