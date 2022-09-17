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Испытание для мужчин: Более 100 всадников из столицы отправились в Туркестан
При поддержке партии "AMANAT" стартовал республиканский конный марафон "Ұлы дала жорығы". Более 100 всадников из всех регионов страны пройдут расстояние в 1200 километров из столицы до Туркестана, посетив сакральные места Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
В торжественной церемонии старта первого республиканского конного марафона "Ұлы Дала Жорығы" принял участие Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов.
Открывая мероприятие, он зачитал приветственное слово Президента страны Касым-Жомарта Токаева.
"Наши предки писали историю Великой степи верхом на коне. Можно с уверенностью утверждать, что скакун является символом нашего народа. Мы прямые наследники той культуры кочевников. Сегодня мы должны всесторонне укреплять национальную идентичность. Всадники, представляющие все регионы страны, совершат переход по нашим бескрайним казахским степям, завершив свой путь в священном городе Туркестан. Эта гонка – испытание для настоящих мужчин. Данный проект призван придать дополнительный импульс патриотическому воспитанию нашей молодежи", – говорится в приветствии Главы государства.
Обращаясь к участникам марафона, Председатель партии подчеркнул, что "AMANAT" всецело содействует популяризации и развитию национальных видов спорта.
"По инициативе Главы государства в стране проводятся масштабные изменения. Мы стоим у истоков большого пути к построению "Справедливого Казахстана". Символично, что конный марафон впервые стартует в этот важный исторический период. Участникам марафона предстоит преодолеть сложный путь по необъятным степям, который когда-то совершали наши предки. Желаю всем вам удачи", – сказал Ерлан Кошанов.
В церемонии открытия также приняли участие министр культуры и спорта Даурен Абаев, аким столицы Алтай Кульгинов, депутаты Парламента и общественные деятели.
Как отметили организаторы, не имеющий аналогов в мировой практике марафон будет способствовать закреплению бренда Казахстана, как центра всаднической культуры.
Более 100 всадников с 18 по 29 сентября преодолеют дистанцию в 1200 километров из столицы до Туркестана.
Марафон разделен на 12 участков длиной 100 км каждый. В байге примут участие по одной команде из каждого региона страны. Уникальный марафон позволит участникам и зрителям проникнуться духом Великой степи, посетить сакральные и исторические места древних тюрков, такие как мавзолеи Жошы хана, Алаша хана, первая столица Казахского ханства – город Созак и колыбель тюркской духовности – город Туркестан.
Команда, которая достигнет Туркестана первой будет награждена титулом "Ұлы дала сарбазы" и призовыми в размере 30 миллионов тенге.
Обладатели второго и третьего мест получат по 20 миллионов тенге и 15 миллионов тенге соответственно.
Во время марафона все участники будут обеспечены оборудованными местами отдыха, питанием и необходимой медицинской помощью.
Организаторами марафона выступили партия "AMANAT", общественный фонд "The Great Steppe Tour", Ассоциация национальных видов спорта, Министерство культуры и спорта РК.
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