Исполнительница главной роли фильма "Томирис" завоевала титул Mrs Globe 2023

Фото: instagram.com/almiratursyn/

Альмира Турсын, сыгравшая главную роль в исторической киноленте Акана Сатаева "Томирис", заняла второе место в международном конкурсе красоты "Mrs Globe", передаёт BaigeNews.kz.

"Мне дали звание "1-ая Вице Миссис Globe" (то есть, 2-ое место). Сейчас коротко о главном, подробности потом" - написала актриса на своей старнице в Instagram.

Финал международного конкурса красоты, вкотором участвуют женщины, имеющие семью, детей, ведущие благотворительную деятельность и имеющие активную жизненную позицию, прошёл в Калифорнии, США. Победительницей стала "Mrs Europe Globe 2022" Лана Глумакова из Беларуси.

На странице конкурса "Mrs.Globe Kazakhstan" в Instagram сообщили, что ещё две участницы от Казахстана вошли в пятёрку лучших, получив титулы королев. Это Жанна Сахариева, ставшая четвёртой вице-миссис в категории 45 плюс и Индира Кульбаева - четвёртая вице-миссис в категории рlus size.