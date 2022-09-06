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  • "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле Сегодня, 12:30
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт у российского посольства в столице Афганистана. Соответствующее заявление распространило местное отделение группировки, называющееся "Вилаят Хорасан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Al Arabya.

Как передаёт новостное агентсво, группировка распространила заявление о том, что смертник привел в действие пояс с взрывчаткой, смешавшись с сотрудниками российского посольства. 

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что организаторы теракта должны быть наказаны в ближайшее время. Афганское правительство пообещало принять все необходимые меры для расследования.

Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, сообщил, что посольство России находится в контактах с местными властями и требует, чтобы были усилены меры безопасности.

Министерство иностранных дел РК осудило террористический акт, произошедший пятого сентября у здания посольства Российской Федерации в Кабуле и нёсший жизнь двух сотрудников посольства РФ и граждан Афганистана.

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#взрыв в Кабуле #терроризм #Россия #Афганистан
Сегодня, 12:30
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Журналист

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