Искали три часа: мальчик по пути в школу провалился в колодец в Экибастузе

Ученик второго класса экибастузской школы по пути на занятия провалился в колодец. Оказавшись внутри, подняться без посторонней помощи не смог, к тому же с собой не было телефона. Тревогу забила учитель, которая не увидела ребенка за партой, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Информация о пропаже ребенка разместили волонтеры "Vita". По информации поисковиков, сегодня к ним сообщение об исчезновении школьника поступило ближе к 3 часам дня.

"Мальчик со второго класса. Выйдя из дома в 12:40, он не дошел до школы. Учитель сразу забила тревогу и кинулась его искать, в 15:20 наши волонтёры уже были на поисках, проверяли дворы, смотрели камеры, опрашивали людей. А около 16:00 от наших волонтеров мы услышали радостную новость – ребенок найден", - написали волонтеры на своей странице в Instagram.

Выяснилось, что мальчик по пути в учебное заведение провалился в открытый колодец, шлубиной 2 метра. Просидел он там несколько часов, звал на помощь, пытался самостоятельно выбраться, но без результата.

Фото: t.me/ekibasvteme

Волонтеры отмечают, что чудом удалось обнаружить школьника довольно быстро. Ребенок, стоят по колено в снегу, не мог даже позвонить родным и близким. Семья многодетная и достаток не позволяет купить мальчику телефон. Ребенок проявил смекалку и выкинул свой портфель на верх, чтобы проходящие обратили внимание. Именно это и помогло ему. Заметили рюкзак другие школьники, ученики 8 класса.

"Они заглянули в колодец и вытащили ребенка. Хвала Всевышнему и родителям за таких неравнодушных детей, мальчишки, со слезами на глазах, мы говорим Вам "СПАСИБО! Вы - настоящие герои!". 21 школа, 8"Б" класс. Эти данные наши волонтеры передали в правоохранительные органы, попросив поощрить героев", - сообщили волонтеры.

Между тем, в управлении здравоохранения сообщили, вызов медикам поступил с домашнего адреса пострадавшего ребенка. Точный диагноз пока не установлен, есть подозрение на сотрясение головного мозга, также общее переохлаждение. Не исключено, что понадобится госпитализация.