Иран захватил американский танкер в Персидском заливе

Иран силой вернул себе нефтяной танкер, которое было конфисковано США год назад из-за обвинений в контрабанде нефти и нарушении санкций, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"Военно-морские силы Исламской Республики Иран задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива в соответствии с решением суда", — говорится в сообщении иранского агентства IRNA. Другое агентство, Mehr, утверждает, что танкер был "конфискован в качестве ответной меры на кражу США иранской нефти в 2023 году".

По данным компаний, занимающихся безопасностью судоходства, танкер St Nikolas, который ходит под флагом Маршалловых островов и принадлежит греческой компании Empire Navigation, был захвачен в 90 км от оманского порта Сохар, его система AIS была отключена, после чего судно направилось в сторону иранского порта Джаск.

В Empire Navigation агентству Reuters сообщили, что судно было загружено 145 тысячами тонн нефти в иракском порту Басра и направлялось на запад Турции через Суэцкий канал.

На борту танкера находился экипаж из 19 человек, в том числе 18 граждан Филиппин и один гражданин Греции, сообщил оператор, добавив, что судно было зафрахтовано турецкой нефтеперерабатывающей компанией Tupras.

Судя по всему, Иран таким образом вернул себе танкер, который был арестован США в рамках операции по соблюдению санкций. Тогда он носил название Suez Rajan.

Американские власти заявили, что Корпус стражей исламской революции Ирана пытался отправить контрабандную иранскую нефть в Китай в нарушение американских санкций. Танкер перевозил 980 тысяч баррелей иранской нефти.

Сначала судно стояло побережья Сингапура, а затем внезапно отправилось к побережью Техаса. В августе нефть с судна перекачали на другой танкер, который разгрузил ее в Хьюстоне в соответствии с распоряжением Министерства юстиции США. После этого танкер переименовали в St Nikolas.