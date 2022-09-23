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primeminister.kz Вчера, 10:55
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Фото: primeminister.kz

Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Иран Шархан назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

"Постановлением Правительства РК Шархан Иран Шарханович назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра РК.

Шархан Иран Шарханович родился в 1987 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова. 

Трудовую деятельность он начал в 2008 году специалистом по маркетингу.

В 2009-2013 годах — исполняющий обязанности эксперта, эксперт управления государственных закупок Департамента административно-правовой работы, главный эксперт Департамента юридической службы и госзакупок Министерства здравоохранения РК.

В 2013-2014 годах  — руководитель Управления государственных закупок Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2015 годах — заместитель директора Департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2015-2016 годах  — заместитель руководителя Управления здравоохранения Южно-Казахстанской области РК.

В 2016-2019 годах — директор Департамента административной работы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019 году был назначен Советником Министра иностранных дел РК.

В 2020-2021 годах — руководитель Управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность директора Департамента недропользования по ТПИ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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#МИИР #назначения в правительстве РК #вице-министр
Журналист
Вчера, 10:55
432
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