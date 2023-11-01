iPhone 15 Pro разыграет среди казахстанских педагогов Минпросвещения

Министерство просвещения Казахстана вместе с TikTok запускает конкурс среди педагогов, передаёт BaigeNews.kz.

По информации министерства, TikTok при поддержке Министерства просвещения Республики Казахстан запускает конкурс #Қазақстанмұғалімдері или #УчителяКазахстана.

Сообщается, что конкурс будет проходить с 1 ноября по 17 декабря. В нём смогут принимать участие школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов. Для этого им нужно будет выкладывать короткие познавательные видеоролики не менее 30 секунд и ставить хештеги #қазақстанмұғалімдері или #учителяказахстана.

"Мы надеемся, что благодаря нашему проекту с TikTok педагоги Казахстана откроют для себя возможность креативно и ещё более интересно делиться своими знаниями как с молодежью, так и с интернет-пользователями самых разных поколений. Отрадно, что педагоги не остаются в стороне и уже используют онлайн-платформы во благо, для популяризации наук и школьных предметов. Мы уже видим в трендах TikTok в Казахстане множество талантливых учителей. Цель инициативы #УчителяКазахстана — вдохновить больше педагогов открыть для себя новые творческие пути преподавания, показать, что учиться — это увлекательно и весело, и продолжать повышать интерес к образовательному контенту в стране", — сказала Мереке Нурмуханова, пресс-секретарь Министерства просвещения Республики Казахстан.

В состав жюри войдут амбассадоры проекта, представители платформы TikTok и Минпросвещения. Они будут оценивать участников в четырех номинациях.

Учитель TikTok 2023. Номинация для педагогов в школах и колледжах. Победителем в данной номинации станет автор самого креативного видеоролика, в котором доступно изложена сложная научная идея, факт или концепция.

Преподаватель TikTok 2023. Номинация для преподавателей учреждений высшего образования. Победителем в данной номинации станет автор самого креативного видеоролика, в котором доступно изложена сложная научная идея, факт или концепция.

Открытие в TikTok. Победителем станет преподаватель, чьи видеоролики, созданные для конкурса, суммарно наберут больше всего просмотров. Участвовать могут как школьные учителя, так и педагоги колледжей и вузов.

Лучший видеоролик. Победителем станет педагог, чьё конкурсное видео наберёт больше всего просмотров.

Отмечается, что победители конкурса получат смартфоны iPhone 15 Pro.