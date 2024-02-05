Инвестиционную политику актуализируют в Казахстане

На очередном заседании Совета по привлечению инвестиций под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра были рассмотрены итоги работы госорганов по привлечению инвестиции в основной капитал за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

На совещании были одобрены подходы по актуализации концепции инвестиционной политики и меры повышения эффективности работы государственных органов с учетом определения действенных и стимулирующих KPI в сфере привлечения инвестиций.

Был рассмотрен ход реализации отдельных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, производства минеральных удобрений, машиностроения.

Даны поручения государственным органам по решению проблемных вопросов и определены конкретные сроки реализации проектов.

Заслушан анализ итогов деятельности Специальных экономических зон и предложения по их дальнейшему развитию. В целом были одобрены подходы Министерства промышленности и строительства в части расширения приоритетных видов деятельности, внедрения ключевых показателей эффективности для регионов и онлайн-системы мониторинга проектов.

Также презентованы новые подходы по привлечению инвестиций в сферу здравоохранения, где отмечена необходимость активизации работ, в том числе по механизму ГЧП при строительстве объектов здравоохранения.