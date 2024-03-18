Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым по перспективам дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

В прошлом году ЕАБР профинансировал ряд инвестиционных проектов в разных секторах национальной экономики Казахстана. Среди них – завод по выпуску полипропилена, приобретение магистральных тепловозов, строительство ветряных электростанций в Костанайской области. В годовых инвестициях доля Казахстана выросла с 48,5 процента в 2022 году до 59 процентов в 2023-м.

В этом году новые инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана составят не менее миллиарда долларов. Пул приоритетных проектов охватывает сферы транспорта, промышленности, энергетики и улучшение окружающей среды, АПК, а также строительство и модернизацию социальной инфраструктуры.

Глава Правительства РК подчеркнул важность привлечения инвестиций в реализацию масштабных инфраструктурных инициатив главы государства в области развития дорожной сети, строительства жилья, модернизации ЖКХ и газификации.

"Приоритетным направлением банка должно стать финансирование крупных инфраструктурных проектов. Мы готовы к расширению сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях", — отметил Олжас Бектенов.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил об устойчивости финансового института. В результате принимаемых мер ЕАБР достиг положительного финансового результата в размере 125 миллионов долларов. Кредитный рейтинг банка сохранён на уровне суверенного рейтинга Казахстана: "BBB-" (S&P), а также получен наивысший рейтинг ССXI "ААА" на рынке Китая. Помимо этого улучшено качество портфеля и снижена доля просроченных платежей.

Участники встречи отметили увеличение доли Казахстана в годовых инвестициях ЕАБР и подчеркнули потенциал дальнейшего усиления инвестиционной активности банка.