Инвалидам отказывали в бесплатных гарантированных услугах в Мангистау — прокуроры

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Прокуроры Мангистауской области выявили нарушения соблюдения законности при получении гарантированных государством бесплатных услуг лицами с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Проверка показала, что в области не принимали соответствующие меры по обеспечению индивидуальной программой реабилитации 3 258 лиц с ограниченными возможностями (из них инвалиды первой группы – 525, второй – 849, третьей – 1322, дети-инвалиды – 562).

На основании внесённого акта прокурорского надзора виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, их конституционные права защищены путём обеспечения индивидуальной программой реабилитации.