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  • Инвалидам отказывали в бесплатных гарантированных услугах в Мангистау — прокуроры
pixabay.com Сегодня, 09:54
70
Сегодня, 09:54
70
Фото: pixabay.com

Инвалидам отказывали в бесплатных гарантированных услугах в Мангистау — прокуроры

Прокуроры Мангистауской области выявили нарушения соблюдения законности при получении гарантированных государством бесплатных услуг лицами с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Проверка показала, что в области не принимали соответствующие меры по обеспечению индивидуальной программой реабилитации 3 258 лиц с ограниченными возможностями (из них инвалиды первой группы – 525, второй – 849, третьей – 1322, дети-инвалиды – 562).

На основании внесённого акта прокурорского надзора виновных привлекли к дисциплинарной ответственности, их конституционные права защищены путём обеспечения индивидуальной программой реабилитации.

"Теперь лица с ограниченными возможностями имеют возможность посещать реабилитационный центр для лиц с инвалидностью, получать санаторно-курортное лечение, а также социальные услуги индивидуального помощника и другие гарантированные государством бесплатные услуги", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 09:54
70
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