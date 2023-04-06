Интерфейс в WhatsApp станет более современным

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Разработчики WhatsApp готовятся к выходу обновленного интерфейса мессенджера на смартфонах под управлением Android, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Отмечается, что в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.8.4 был обнаружен обновлённый дизайн главной страницы. По всей видимости, интерфейс WhatsApp будет переработан и станет больше похож на версию для iPhone — в нижней части экрана мессенджера появится навигационная панель. В текущей версии разделы приложения вынесены на верхнюю часть экрана.

Отмечается, что различие интерфейса WhatsApp на Android и iOS нередко сбивает с толку пользователей, которые переходят с одной платформы на другую. Такое решение будет призвано решить эту проблему. Коме того, пользователи уже давно просят у разработчиков обновить дизайн приложения и сделать его более современным и интуитивно понятным.

Обновлённый интерфейс для WhatsApp находится на стадии разработки и будет выпущен в будущем обновлении мессенджера, однако подробные сроки пока не раскрываются.