Инструкцию для победы в тендере по ошибке опубликовали на сайте госзакупок в ВКО

Коммунальное предприятие "Самар-Вет" из ВКО опубликовало на сайте госзакупок условия тендера для страхования авто. В документе оказалась и инструкция о том, как выиграть тендер. Инцидент прокомментировали в Управлении сельского хозяйства региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Стоимость страховки ОГПО на 9 транспортных единиц 201 546 тенге. Тех спецификация: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на УАЗ 390945-330, LADA GRANTA SSANG YONG ACNOYON SPORT LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214. И все, про машины больше ничего не сообщайте: ни госномер, ни номер кузова, ни номер техпаспорта. Иначе другие страховщики сориентируются и тоже выйдут откуда-нибудь из Петропавловска. Полисы-то они вам выдадут, по ДТП помощи оказать не захотят, далеко потому что. Если будут звонить и спрашивать что-то про машины или ещё что, то можно отвечать, что закупщика нет на месте. Как будете готовы выходить, позвоните мне и скажите, что вы выходите и когда. Желательно за два дня до выхода. Чтобы я смогла предупредить своих. Выходить нужно в рабочее время. Когда увидите номер лота, сообщаете его мне. Я передаю его своим и вы выходите на портал и наши должны вас поймать. Если всё сделаем так, как я написала, у нас все получится", – было написано в официальном документе на сайте госзакупок.

В Управлении сельского хозяйства ВКО отреагировали на инцидент.