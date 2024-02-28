Инструкцию для победы в тендере по ошибке опубликовали на сайте госзакупок в ВКО
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Коммунальное предприятие "Самар-Вет" из ВКО опубликовало на сайте госзакупок условия тендера для страхования авто. В документе оказалась и инструкция о том, как выиграть тендер. Инцидент прокомментировали в Управлении сельского хозяйства региона, передаёт BaigeNews.kz.
"Стоимость страховки ОГПО на 9 транспортных единиц 201 546 тенге. Тех спецификация: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на УАЗ 390945-330, LADA GRANTA SSANG YONG ACNOYON SPORT LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214 LADA 21214. И все, про машины больше ничего не сообщайте: ни госномер, ни номер кузова, ни номер техпаспорта. Иначе другие страховщики сориентируются и тоже выйдут откуда-нибудь из Петропавловска. Полисы-то они вам выдадут, по ДТП помощи оказать не захотят, далеко потому что. Если будут звонить и спрашивать что-то про машины или ещё что, то можно отвечать, что закупщика нет на месте. Как будете готовы выходить, позвоните мне и скажите, что вы выходите и когда. Желательно за два дня до выхода. Чтобы я смогла предупредить своих. Выходить нужно в рабочее время. Когда увидите номер лота, сообщаете его мне. Я передаю его своим и вы выходите на портал и наши должны вас поймать. Если всё сделаем так, как я написала, у нас все получится", – было написано в официальном документе на сайте госзакупок.
В Управлении сельского хозяйства ВКО отреагировали на инцидент.
"Коммунальное предприятие "Самар-Вет" в Самарском районе является самостоятельным юридическим лицом. Данное объявление было выявлено и отменено Управлением сельского хозяйства по итогам внутреннего мониторинга государственных закупок. Начато служебное расследование, материалы переданы в компетентные органы. По итогам проверки виновные должностные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством. Руководители и специалисты районных подведомственных организации пройдут внутреннюю проверку на предмет компетенции и коррупционных рисков", - сообщил замруководителя УСХ ВКО Рамиль Сагандыков.
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