Институт профессиональных приёмных семей создают в Казахстане

Минпросвещения разрабатывает проект по созданию приёмных профессиональных семей в Казахстане. Новая форма позволит передавать сирот сразу в приёмную семью, минуя детдома, передаёт BaigeNews.kz.

Это необходимо для того, чтобы дети быстрее обрели приёмных родителей и адаптировались в домашних условиях.

"Работа проводится в рамках предвыборной программы главы государства "Справедливый Казахстан: Для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". Сегодня помимо усыновления действуют такие формы устройства детей в семью как опека, попечительство, патронатное воспитание, приёмная семья. Однако в детских домах остаются дети, которые имеют тяжёлые заболевания и отставание в развитим. Для того, чтобы они имели возможность воспитываться в семье, создаётся институт приёмных профессиональных семей, которые будут готовы принять всех детей независимо от состояния их здоровья", - рассказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.